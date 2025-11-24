Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Gregor Pavšič

Gregor Pavšič

Bodo tesle v Evropi kmalu vozile skoraj same? Prvo zeleno luč lahko dajo Nizozemci.

Tesla Autopilot | Foto Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Nizozemski homologacijski urad (RWD) bo februarja preveril, ali bo Tesli v Evropi prvič dovolil polno samodejno vožnjo z nadzorom voznika.

Tesla svojega samovozečega programa še nima, med testiranji mora biti za zdaj prisoten še nadzorni voznik. To bi se lahko spremenilo prihodnje leto, ko bodo posamezne države odobrile Teslin sistem Autopilot brez omejitev, a z nadzorom voznika. Autopilot so evropski zakonodajni prijemi ohromili do take mere, da je postal celo moteč v primerjavi s klasičnimi asistenčnimi sistemi evropskih proizvajalcev. 

Odločitev že v nekaj mesecih

To se lahko spremeni že februarja, ko bosta Tesla in nizozemski homologacijski urad preverjala zmogljivost sistema. Pri Tesli so sicer prek omrežja X napovedali, da so z Nizozemci že sklenili dogovor o prihodu polno samovozečega sistema (FSD) tudi na evropske ceste. Nizozemci so nato objavo zanikali, saj so za zdaj s predstavniki Tesle določili le časovnico za preverjanje, test in morebitno odobritev. Preizkusi so načrtovani za februar prihodnje leto. Pri tem gre le za odobritev polnih zmogljivosti Teslinega sistema Autopilot, saj bo za nadzor avtomobila še vedno potreben in ključen njegov voznik. 

Če bi nizozemski organi dali Tesli zeleno luč, bi lahko na podlagi te odločitve podobno izjemo dovolile tudi ostale članice Evropske unije.  
 

