Gregor Pavšič

Gregor Pavšič

evoque Land Rover

Range Rover

V nekaj letih novi evoque: znane so prve podrobnosti in drzni načrti

Gregor Pavšič

Gregor Pavšič

Ranger Rover Evoque | Foto Land Rover

Foto: Land Rover

Range Rover pripravlja povsem novo generacijo modela evoque, ki bo električna in morda tudi hibridna.

Range rover evoque je bil tudi v Sloveniji, kjer je Land Rover med premijskimi znamkami sicer v senci nemških proizvajalcev, priljubljen prestižni kompaktni športni terenec. Evoque je trenutno v drugi generaciji, že zdaj pa je na voljo več informacij, kaj s tem avtomobilom sledi v naslednji generaciji. 

To bodo predstavili proti koncu leta 2027, tako da bodo novi avtomobili na cestah predvidoma šele v letu 2028, je poročal britanski Autocar. 

Tehnično novi evoque ne bo imel ničesar skupnega s trenutnim vozilom. Nastal bo na Land Roverjevi platformi EMA (electrified modular architecture), ki bo že prihodnje leto osnova za novo generacijo podobno tehnično prerojenega modela velar.

Velar in evoque bosta vsaj sprva na voljo z električnim pogonom, a 800-voltna električna platforma bo omogočila vsaj pripravo različice s hibridnim podaljševalnikom dosega. Za Range Rover ni izključeno, da bi vsaj do leta 2035 na trgu s prenovami obdržal trenutni klasični evoque in istočasno še električnega iz tretje generacije. Tak pristop trenutno že napoveduje več premijskih znamk, na primer Mercedes z novim-starim GLC in Porsche z novim-starim cayennom.  

evoque Land Rover
