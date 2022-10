Prestižni britanski SUV v Slovenijo: tako je videti znotraj #video

Videti je mogočno, atletsko in hkrati tudi minimalistično. 18 let po razkritju prve generacije je range rover sport zvest načelom svojega originala. Šporni terenec je oblikovan dinamično, ima tudi visok potencial uporabe na resnem terenu – večina kupcev ga resnici na ljubo ne zapelje niti na makadam – in s prečiščeno zunanjostjo nadaljuje svoje britansko poreklo.

Range rover sport, ki ga izdelujejo v britanskem Solihullu, je eden najpomembnejših modelov znamke Land Rover in vir dobrega zaslužka za proizvajalca Jaguar Land Rover – sicer last indijskega Tata Motors.

Veliko prostora in udobja za potnike

To je torej šele tretja generacija avtomobila, saj Land Rover te menja na osem do devet let. To je počasneje kot delajo njihovi nemški tekmeci. Danes je range rover sport dolg 4,9 metra in širok več kot dva metra, ob tem ima skoraj tri metre medosne razdalje. Posledično nudi veliko prostora in udobja za potnike.

Foto: Gregor Pavšič

Večino bodo poganjali šestvaljni motorji

Večino različic bodo poganjali trilitrski šestvaljni bencinski in dizelski motorji, ki so vsi opremljeni z blago hibridnim dodatkom. Naknadno bo za najzahtevnejše na voljo še 4,4-litrski bencinski motor V8. Veliko stavijo tudi na priključno hibridni pogon, del katerega je baterija s kapaciteto 31 kilovatnih ur. To naj bi bilo dovolj za okrog 90 kilometrov dosega.

Športni terenec je serijsko dobro opremljen, trgovci veliko stavijo tudi na osebno prilagodljivost. Na voljo je na primer 14 vrst platišč in več kot 30 barv zunanjosti in notranjosti. In seveda mamljivi podatki o tem, kaj vse tak SUV zmore. V skoraj meter globoko vodo ga je mogoče zapeljati.

Cene bodo prek sto tisočakov

V Sloveniji želijo pri Land Roverju, čigar zastopnik je sicer del madžarskega Auto Wallisa, letno prodati od 30 do 50 range roverjev sport. Prodaja bo odvisna tudi od razpoložljivosti vozil iz tovarne. Osnovni bo stal od 96 tisoč evrov naprej, za opremo dynamic, ki bo predvidoma najbolj priljubljena, pa vsaj 109 tisočakov.

Range rover sport je britansko poseben, a nekaj pomembnih tekmecev vendarle ima. Trije glavni so porsche cayenne, BMW X5 in audi Q7.

