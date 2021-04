Avtomobil za zadnjo pot princa Filipa #foto

Smrt princa Filipa zadnjih nekaj dni polni medije, še posebej se njegovih zanimivih dogodivščin in prigod radi spominjajo britanski mediji, ki vsak dan zapišejo kakšno novost. Tokratna je obarvana bolj avtomobilsko, saj je princ Filip že pred leti pričel urejati vse podrobnosti za primer njegove smrti. Sam je oblikoval tudi defenderja, s katerim ga bodo prepeljali na njegovo zadnjo pot do gradu Windsor.

Čeprav se je njegovo zdravstveno stanje pričelo slabšati sredi februarja - 16. februarja so ga zaradi slabega počutja sprejeli v bolnišnico, dva tedna pozneje so ga premestili v drugo zdravstveno ustanovo, kjer je prestal poseg na srcu - se je na svojo smrt pripravljal že nekaj let.

Na zadnjo pot v Land Roverju

Princu Filipu sicer pripada državniški pogreb, vendar naj bi si pred smrtjo zaželel zasebni pogreb. Tako se pričakuje manjšo zasebno slovesnost z vojaškimi častmi v kapelici svetega Jurija na gradu Windsor, kjer je princ preživel večino zadnjega leta skupaj s kraljico. Pokopali ga bodo v vrtovih Frogmore, kjer je med drugim tudi grob kraljice Viktorije.

Ves čas, ki ga je preživel v Buckinghamski palači, je s svojim neposrednim humorjem polnil časopise. Bil je posebnež, a ljudje so ga vedno imeli radi in so ga spoštovali. Ni se izneveril niti pri načrtovanju svojega pogreba. Leta 2016 so v palačo pripeljali land rover defenderja 130 gun bus. Predelali so ga pri znamenitem podjetju Foley Specialist Vehicles, kjer že od leta 1966 predelujejo ta legendarna britanska vozila.

Ročno izdelana karoserija je le pika na i

Posebej za princa Filipa so temno zeleno karoserijo z ročno izdelanim zadnjim delom namestili na pocinkano šasijo. Z izbiro avtomobila se princ Filip odkrito zahvaljuje britanski znamki in enemu najbolj legendarnih avtomobilov na svetu. Tehnika, oblika in inženirstvo so defenderja vedno ločili od preostalih tekmecev ter obenem postavili temelje britanski avtomobilski industriji. Kljub temu princ Filip ni želel ničesar prepustiti naključju, zato so izdelali še enega povsem identičnega defenderja - za vsak slučaj, če bi se prvi nepričakovano pokvaril.