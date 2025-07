Kanadski premier za september napovedal priznanje Palestine

"Kanada se že dolgo zavzema za rešitev dveh držav, za neodvisno, življenjsko sposobno in suvereno palestinsko državo, ki bi živela v miru in varnosti ob strani države Izrael," je dejal Carney. Priznanje Palestine je napovedal po tem, ko sta to v zadnjih dneh storili Francija in Velika Britanija.

Carney je dejal, da odločitev njegove vlade temelji na zavezi palestinskega predsednika Mahmuda Abasa, da bo leta 2026 pripravil splošne volitve, na katerih islamistično gibanje Hamas ne bo imelo nobene vloge in bo demilitariziralo Palestino.

Izrael je kanadsko napoved nemudoma ostro kritiziral kot del izkrivljene kampanje mednarodnega pritiska. Izraelsko veleposlaništvo v Ottawi je sporočilo, da priznanje palestinske države brez odgovorne vlade, delujočih institucij ali dobronamernega vodstva nagrajuje in legitimira grozovito barbarstvo Hamasa 7. oktobra 2023.

Abas je napoved pozdravil kot zgodovinsko odločitev, Francija pa je sporočila, da bosta državi sodelovali pri oživljanju možnosti za mir v regiji, poroča AFP.

Kanada odločnejša od Velike Britanije

Kanadski načrt gre korak dlje od napovedi britanskega premierja Keira Starmerja, ki je v torek dejal, da bo Velika Britanija uradno priznala palestinsko državo septembra, razen če Izrael ne sprejme različnih ključnih ukrepov, kot je sporazum o premirju v Gazi.

Carney je poudaril, da je bila Kanada neomajna članica skupine držav, ki so upale, da bo rešitev z dvema državama dosežena kot del mirovnega procesa na podlagi pogajanj med izraelsko vlado in Palestinsko upravo. "Žal ta pristop ni več vzdržen zaradi terorizma Hamasa in dolgoletnega nasilnega zavračanja pravice Izraelu do obstoja," je dodal.