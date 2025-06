Poudarki dogodkov dneva:



10.40 Izraelci iz Gaze vrnili posmrtne ostanke dveh talcev

"V posebni operaciji varnostne agencije Šin Bet in izraelske vojske v Gazi so bili posmrtni ostanki dveh naših talcev, ki jih je zadrževala morilska teroristična organizacija Hamas, vrnjeni v Izrael," je danes povedal Netanjahu.

V Izrael so vrnili posmrtne ostanke starejšega para iz izraelskega kibuca Nir Oz, ki je bil 7. oktobra 2023 tarča napada palestinskega islamističnega gibanja Hamas.

"Pozdravljamo njuno vrnitev, da ju bomo lahko dostojno pokopali doma, v Izraelu," je po navedbah AFP sporočila družina izraelsko-ameriških državljanov, ki sta bila ob smrti med napadom pripadnikov Hamasa stara 72 in 70 let. Ob tem so se zahvalili izraelski vojski in varnostni agenciji za uspešno operacijo.

Izrael medtem nadaljuje napade na Gazo, kjer je bilo danes ubitih najmanj devet Palestincev, poroča katarska televizija Al Jazeera.

Od začetka ofenzive na Gazo, ki jo je Izrael sprožil oktobra 2023 v odziv na napad Hamasa, je bilo doslej po podatkih zdravstvenega ministrstva v palestinski enklavi skupno ubitih več kot 54.600 ljudi, še več kot 125 tisoč pa ranjenih.

Od 251 talcev, ki jih je med napadom oktobra 2023 zajel Hamas, jih po navedbah AFP v Gazi ostaja še 55, od tega naj bi bilo 32 že mrtvih.