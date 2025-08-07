Dispečerji 112 ogorčeni nad vlado: To je zadnji poziv Robertu Golobu

Zaradi nedavne objave vladnega promocijskega videoposnetka, v katerem se vlada predstavlja skozi zgodbo uspešnosti sistema 112, so se v javnem pismu premierju Robertu Golobu odzvali iz sindikata ministrstva za obrambo, v katerem ga pozivajo k takojšnji vzpostavitvi resnega in vsebinskega dialoga o stavkovnih zahtevah najkasneje do začetka septembra. Spomnimo, dispečerji stavkajo že 535 dni.

Če dialoga do septembra ne bo, bodo v sindikatu skladno z zakonskimi omejitvami zaostrili sindikalne aktivnosti, tudi z večjo javno in politično izpostavljenostjo problema doma in v tujini, so še zapisali v odprtem pismu premierju Golobu.

Glas 112 je prvi

Spomnili so, da so dispečerji 112 prvi glas, ki v kriznih trenutkih aktivira reševalce. "Ko pomoči potrebni kličejo na pomoč, se prvi oglasi dispečer. Danes pa vlada na ta glas odgovarja z molkom," je še sporočil Marjan Lah, predsednik sindikata.

V varnostno-reševalnem sistemu številki 112 in 113 tvorita temelj zaščite državljanov. Ko pride do nesreče, je glas dispečerja 112 prvi, ki aktivira vse nadaljnje službe – od nujne medicinske pomoči in gasilcev do civilne zaščite. Zato je po mnenju sindikata plačna razvrednotenost dispečerjev 112 ne samo krivična, ampak tudi nevarna.

Kdo resnično varuje državljane?

"Varnost državljanov ni politična parola, ampak neodtujljiva pravica. In ljudje znajo ločiti med tistimi, ki obljubljajo, in tistimi, ki vsak dan pomagajo. Čeprav je sindikat apolitičen, pa se ne bomo izognili odgovornosti, da javno opozorimo volivce, da Vlada RS prezira, ignorira in zaničuje osnovne gradnike zaščitno-reševalnega sistema," piše v pismu, v katerem nadaljujejo: "Če so dispečerji dovolj dobri za politične videe, potem naj bodo tudi dovolj vredni spoštovanja v plačnem in sistemskem vrednotenju. Odločevalci, ki se predstavljajo kot zagovorniki varnosti, ne morejo hkrati prezreti tistih, ki to varnost vsak dan zagotavljajo. Dovolj smo čakali na razum. V upanju na razumske rešitve smo Vladi Republike Slovenije dopustili dovolj prostora za javni molk."

Tišino so razumeli kot priložnost za vzpostavitev socialnega dialoga, a po njihovi oceni vlada tega ni znala ali želela izkoristiti kot pot do skupnih rešitev.

Geopolitični kontekst in finančna realnost

"Ob danih geopolitičnih pritiskih, ki so postali stalnica, in ob zavedanju, kako pomembna postaja številka 112 iz dneva v dan, bi samo naivnežu prišlo na pamet, da to podcenjuje. S tem se neposredno krni varnost slehernega državljana. Dodatno poudarjamo, da je bila 25. junija 2025 na ravni članic Nata sprejeta zaveza, da se do 1,5 odstotka BDP letno nameni za civilno pripravljenost in odpornost. Ta odločitev pomeni strateško priložnost za Republiko Slovenijo, da ustrezno okrepi svojo kritično infrastrukturo – med drugim tudi centre za obveščanje 112," še sporočajo vladi.

Zato je po njihovem nerazumno, da v času, ko se na mednarodni ravni utrjuje pomen civilne zaščite, doma zanemarjamo njen prvi operativni člen – dispečerje 112.

Jasen in zadnji poziv: Dovolj je

Ob navedenih dejstvih zato Goloba ponovno odgovorno pozivajo, da nemudoma vzpostavi vse potrebne mehanizme za resen, vsebinski in neposreden dialog o stavkovnih zahtevah dispečerjev 112 – najkasneje do začetka septembra.

"V nasprotnem primeru bomo, skladno z zakonskimi omejitvami, z začetkom septembra dodatno zaostrovali stavkovne aktivnosti, tudi z večjo javno in politično izpostavljenostjo problematike, vključno z obveščanjem širše javnosti in mednarodnih strokovnih organizacij. Ne gre več le za delovno pravico – gre za temeljno varnost vseh državljanov. Dovolj je. Čas je za odgovorno odločitev. Ne izzivajte več solidarnosti tistih, ki jo zares živijo – ne v sloganih, ampak v kriznih situacijah. Ne ubijajte konja, ki vleče – poskrbite, da ne bo zgrmel pod vašim bremenom," so se še odzvali v sindikatu ministrstva za obrambo.