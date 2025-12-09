V Šentvidu pri Stični so danes slovesno odprli prizidek k tamkajšnji bolnišnici za otroke. Z njim so po besedah direktorice Tanje Smrekar razširili svoje zmogljivosti in ustvarili zelo dobre pogoje za zdravljenje otrok in mladostnikov. Odprtja sta se udeležila tudi premier Robert Golob in ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel.

Temeljni kamen za izgradnjo bolnišnice sta aprila 2022 položila takratna premier Janez Janša in minister za zdravje Janez Poklukar. Projekt je tekel tudi pod novo vlado, prizidek pa so uradno odprli danes.

Po novem na voljo 70 postelj

Po besedah Smrekar je za njimi dolga pot, polna izzivov in preprek, ki pa so jo zmogli, tako da lahko danes postavljajo nove mejnike. V novem objektu so dobili 36 bolniških sob, zgrajenih po zadnjih bolnišničnih standardih, s katerimi skupne zmogljivosti povečujejo za 55 odstotkov oz. s 45 na 70 postelj. V prizidku so dobili tudi apartma za starše otrok v paliativni oskrbi, novo kuhinjo in jedilnico, kuharski kotiček, v katerem si bodo lahko otroci učili pripravljati obroke, skupne prostore ter prostore za ambulante in svetovanje.

Zahvalila se je vsem, ki so pomagali med gradnjo, pa tudi tistim, ki so jim omogočili, da so lahko med gradnjo pri njih gostovali, med drugim bližnji osnovni šoli, župnijskemu uradu in gasilcem. Zdaj jih po besedah direktorice čakata še dve pomembni etapi, to sta energetski sanaciji Hiše vetra in Hiše kapljic ter rušitev več kot 200 let starega objekta Hiše sonca in izgradnja novega. "Naše vodilo pa pri tem še naprej ostaja delati v dobro otrok, mladostnikov ter njihovih staršev in skrbnikov," je dejala.

Prizidek stal 11,4 milijona evrov

Premier Golob se je zahvalil vsem, ki so omogočili, da je projekt zaključen. "Pogosto govorimo o tem, da so otroci naše največji zaklad in bogastvo. Ampak takrat, ko je treba pa dejansko poskrbeti, se dostikrat zgodi, da starši ostanete sami. In ravno ta nova investicija je posebna v tem, ker omogoča, da so otroci in starši združeni tudi takrat, ko otroci ne potrebujejo le zdravljenja, ampak tudi rehabilitacijo," je dejal.

Otrokom se je Golob zahvalil za pogum, ki ga dajejo staršem, staršem za zaupanje v javni zdravstveni sistem, zaposlenim v bolnišnici pa za njihovo dobro delo. Danes odprti prizidek je po podatkih kabineta predsednika vlade stal 11,4 milijona evrov. Od tega je del evropskih sredstev, del pa je zagotovila država.