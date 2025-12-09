Golob: Na vladi smo potrdili paket kandidatov za veleposlanike

Premier Robert Golob je sporočil, da so na vladi potrdili paket kandidatov za veleposlanike. Dodal je, da so vsi prestali potrebne postopke.

Vlada je na današnji seji potrdila listo kandidatov za veleposlaniška mesta, ki jo je pripravilo ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Zeleno luč vlade so dobili vsi kandidati za veleposlaniška mesta, ki so prestali vse potrebne postopke in preverjanja o njihovi strokovnosti, je povedal premier Robert Golob.