Javni poseg v postopek izbire veleposlanikov je nedopusten in v nasprotju z dosedanjo prakso izbire veleposlanikov, so danes za STA sporočili iz kabineta premierja. S tem so se odzvali na izjavo urada predsednice, da je predsednica republike Nataša Pirc Musar izrazila resne zadržke do postavitve štirih kandidatov na veleposlaniška mesta.

Postopek na vladi poteka pod oznako tajnosti, zato je javni poseg v postopek izbire nedopusten in v nasprotju z dosedanjo prakso izbire veleposlanikov, so sporočili iz kabineta.

Poudarili so, da je razmejitev med pristojnostjo izbire in pristojnostjo posvetovanja lahko predmet pogovorov in usklajevanj, vsekakor pa ne javnih.

Kabinet premierja: tajnost je ključnega pomena

"Tajnost postopkov imenovanja veleposlanikov je ključnega pomena tako za ohranitev integritete kandidatov za veleposlanike v državah, kamor so napoteni, kot tudi za integriteto države, ki jih v tujino pošilja," so sporočili.

Ob tem so zagotovili, da vsi predlagani kandidati izpolnjujejo vse zakonske in druge pogoje za imenovanje ter da je zato "javno poseganje za odklonitev kogarkoli od njih neprimerno".

Navedli so še, da zakon o zunanjih zadevah v 17.a členu določa, da predlog za postavitev veleposlanika pripravi zunanji minister oz. ministrica, vlada pa določi predlog za postavitev veleposlanika po posvetovanju s predsednikom oz. predsednico republike.

Odziv je kabinet podal po tem, ko je predsednica Pirc Musar po navedbah njenega urada izrazila resne zadržke do postavitve štirih kandidatov na veleposlaniška mesta, o čemer je že obvestila zunanjo ministrico Tanjo Fajon in premierja Roberta Goloba. Predsednica pričakuje, da vlada teh imen ne bo uvrstila na naslednjo sejo.

N1: Jevšek naj bi si želel v Sarajevo

Po poročanju portala N1 naj bi bila Pirc Musar zadržana do imenovanja ministra Aleksandra Jevška, ki naj bi si želel na veleposlaniško mesto v Sarajevo, veleposlanika Iztoka Mirošiča, ki naj bi se želel iz Washingtona preseliti v Rim, kandidatke za vodenje slovenskega stalnega predstavništva pri OECD v Parizu Ivane Nedižavec Korada, ki jo je na to mesto predlagal finančni minister Klemen Boštjančič, in Ksenije Škrilec, ki se poteguje za veleposlaniško mesto v Zagrebu.

Kot so danes še sporočili z urada predsednice, mora zasedba veleposlaniških mest prvenstveno temeljiti na profesionalnih merilih in integriteti kandidatov ob izpolnjevanju zakonsko določenih pogojev. "Politične povezave in osebne želje pri izbiri kandidatov ne morejo in ne smejo biti prevladujoči dejavnik," so dodali.