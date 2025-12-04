Pirc Musar s strankami o kandidatih za ustavne sodnike

Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo danes gostila poslanske skupine z izjemo SDS, ki je sodelovanje na kadrovskih posvetovanjih do izteka mandata zavrnila. Tokrat bo v ospredju iskanje podpore za tri ustavne sodnike, ki za izvolitev potrebujejo po 46 glasov. Koalicija se bo o podpori kandidatom pogovarjala še zjutraj.

Predsednica republike s posveti s poslanskimi skupinami nadaljuje svoja prizadevanja za rešitev več odprtih kadrovskih vprašanj. Po napovedih bo pozornost danes namenila zlasti iskanju podpore za izvolitev treh novih ustavnih sodnikov, ki bodo prihodnje leto na ustavnem sodišču nasledili Mateja Accetta, Klemna Jakliča in Rajka Kneza, ki se jim spomladi izteče mandat.

Na poziv za zbiranje predlogov kandidatov je prispelo skupno 16 kandidatur, Pirc Musar pa je nedavno oblikovala ožji nabor kandidatov, kamor je uvrstila Tamaro Kek, Barbaro Kresal, Marka Novaka, Marka Starmana in Tatjano Steinman, ter o tem tudi obvestila poslanske skupine.

Večina teh je v preteklih dneh kandidate povabila na pogovor, danes pa bodo o njih govorili tudi s predsednico.

V Svobodi so govorili z vsemi kandidati

Še pred tem se bo o kandidatih zjutraj pogovorila koalicija. V Svobodi so ta teden na pogovor povabili vse kandidate, ne le iz ožjega predsedničinega izbora, pred javnim razkrivanjem favoritov se bodo o imenih najprej pogovorili s Pirc Musar. Pogovore s kandidati so opravili tudi v Levici in NSi, medtem ko jih v koalicijski SD načrtujejo šele v naslednjem tednu.

V opozicijski SDS so medtem ta teden predsednico obvestili, da na kadrovskih posvetovanjih do izteka mandata ne nameravajo sodelovati, saj da je na tej točki mandata nehigienično hiteti z imenovanji.

Ob ustavnih sodnikih nerešeni ostajata imenovanji novega varuha človekovih pravic in guvernerja Banke Slovenije. Za obe funkciji je predsednica jeseni sklenila razpis ponoviti. Prvi ponovljeni poziv se je že iztekel, a se poslanske skupine s kandidati, ki za imenovanje potrebujejo 60 poslanskih glasov, še niso sestale. Za drugega pa se rok za zbiranje prijav izteče v ponedeljek.