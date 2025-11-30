Ovečkin in Capitals na matineji za četrto zmago v nizu

Nedelja prinaša štiri tekme hokejske lige NHL, že v popoldanskem terminu igrata New York Islanders in Washington Capitals (19.00). Ekipa iz ameriške prestolnice ima 14 zmag, eno več od Islandersov. Štiridesetletni Aleksander Ovečkin in soigralci so dobili zadnje tri tekme oziroma sedem od zadnjih desetih. Ruski zvezdnik je na prejšnji tekmi dosegel svoj 908. gol v najmočnejši hokejski ligi na svetu.