M. P.

Nedelja,
30. 11. 2025,
18.30

14 minut

Aleksander Ovečkin Washington Capitals New York Islanders liga NHL

Liga NHL, 30. november

Ovečkin in Capitals na matineji za četrto zmago v nizu

M. P.

Aleksander Ovečkin tudi pri 40 letih navdušuje v ligi NHL.

Nedelja prinaša štiri tekme hokejske lige NHL, že v popoldanskem terminu igrata New York Islanders in Washington Capitals (19.00). Ekipa iz ameriške prestolnice ima 14 zmag, eno več od Islandersov. Štiridesetletni Aleksander Ovečkin in soigralci so dobili zadnje tri tekme oziroma sedem od zadnjih desetih. Ruski zvezdnik je na prejšnji tekmi dosegel svoj 908. gol v najmočnejši hokejski ligi na svetu.

Los Angeles Kings, Anže Kopitar
Sportal Kralji zapravili vodstvo in izgubili

Liga NHL, 30. november:

Lestvici

Aleksander Ovečkin
Sportal Ovečkin spet v polno, Colorado spet brez prejetega zadetka
Aleksander Ovečkin Washington Capitals New York Islanders liga NHL
