Los Angeles Kings na kalifornijskem obračunu

V severnoameriški hokejski ligi (NHL) na zahvalni dan v ZDA ni bilo tekem, zato bo zvečer in v noči na soboto odigranih 12 tekem. Moštvo Anžeta Kopitarja Los Angeles Kings v gosteh čaka srečanje proti Anaheimu, tekma bo ob 22.00 po slovenskem času.

Racmani na lestvici zahodne konference z 29 točkami zasedajo četrto mesto, s čimer so uvrščeni dve mesti višje kot Los Angeles Kings, ki imajo točko manj. Kopitar, ki je z omenjenim moštvom v sezonah 2011/12 in 2013/14 osvojil Stanleyjev pokal, je za kralje v svoji zadnji sezoni v najmočnejši hokejski ligi na svetu na 19 odigranih tekmah dosegel štiri zadetke in osem podaj.

Navedena statistika ga tako uvršča na peto mesto po doseženih točkah med hokejisti Los Angelesa. Izmed njegovih soigralcev so od njega statistično boljši Šved Adrian Kempe (sedem golov in 13 podaj), Kanadčan Byfield Quinton (štirje goli in 13 podaj), Švicar Kevin Fiala (devet golov in sedem podaj) in Perry Corey (sedem golov in šest podaj). Med vsemi hokejisti, ki v tej sezoni nastopajo v NHL, Hrušičan zaseda 192. mesto.

Kralji so sicer na 23 odigranih tekmah zabeležili 11 zmag in 12 porazov, pri čemer jih do konca rednega dela čaka še 59 tekem.

Izmed preostalih moštev sicer statistično izstopajo Colorado Avalanche, ki so slavili na zadnjih desetih tekmah in z 39 točkami prepričljivo vodijo tako v zahodni konferenci kot tudi v centralni diviziji. Slednji se bodo drevi v gosteh pomerili z moštvom Minnesote, ki je v letošnji sezoni zbrala že 30 točk, kar jo uvršča na tretje mesto zahodne konference.

Naslov iz lanske sezone branijo hokejisti Floride, ki pa jim v letošnji sezoni ne gre tako dobro, saj zasedajo šele štirinajsto mesto na lestvici vzhodne konference in jih ob 22. uri po srednjeevropskem času v domači dvorani čaka dvoboj proti moštvu Calgaryja.

Slaba forma pa pesti tudi lanskoletne finalne poražence Edmonton Oilers, ki prav tako zasedajo skromno 11. mesto lestvice zahodne konference. V končnico se uvrsti po osem najboljših moštev iz obeh konferenc oziroma po štiri iz vsake divizije.

Liga NHL, 28. november

