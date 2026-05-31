Valižan Elfyn Evans je zmagovalec relija Japonska. V vozilu japonskega proizvajalca Toyote je prevladoval na sedmi dirki svetovnega prvenstva, saj je vodil od začetka do konca. Sedemintridesetletni Evans je tako povečal prednost na vrhu letošnjega prvenstva.

Elfyn Evans je slavil z 12,8 sekunde prednosti. Devetkratni svetovni prvak Francoz Sebastien Ogier je končal na drugem mestu, pred Fincem Samijem Pajarijem in domačim favoritom Takamotom Katsuto, vsi štirje na prvih štirih mestih na vrhu razpredelnice so vozili vozilo domačega konstruktorja Toyota GR Yaris.Le peti avtomobil Toyota GR Yaris japonskega proizvajalca, za volanom katerega je bil mladi Šved Oliver Solberg, ni končal relija med najboljšimi. V soboto je odstopil, potem ko je zapeljal s ceste, in je končal daleč na dnu končnega seštevka na dirki na 21. mestu.

Sebastien Ogier in Sami Pajari Foto: Red Bull Content Pool "Kakšen odličen konec tedna!" je vzkliknil Evans na cilju v Toyota Cityju. Valižan si je priboril drugo zmago na reliju v sezoni, potem ko je februarja slavil na reliju po Švedski, in utrdil vodstvo v seštevku voznikov. Z 151 točkami ima 20 točk prednosti pred Katsuto in 49 pred Solbergom. Do konca sezone je na sporedu še sedem dirk.

Trije dirkalniki Hyundaija s Francozom Adrienom Fourmauxom, Belgijcem Thierryjem Neuvillom in Novozelandcem Haydenom Paddonom so zaostali za četverico Toyot. Po štirih dnevih časovno merjenih hitrostnih preizkušenj na vijugastih, hribovitih asfaltnih cestah osrednje Japonske, ki so vodile skozi vasi z lesenimi hišami in skozi gozdove, so osvojili peto, šesto in sedmo mesto. Prvi Ford zasebne ekipe M-Sport je po zaslugi Irca Jona Armstronga končal na osmem mestu.

"Dolga pot je pred nami in še je prezgodaj, da bi o govorili o naslovu," je Evans dejal, ko so ga vprašali o njegovih možnostih za osvojitev prvega naslova svetovnega prvaka, potem ko je petkrat končal na drugem mestu. "Najprej želim skupaj z ekipo popolnoma in do konca uživati v trenutku in zmagi na tej dirki." Evans je že na začetku relija prevzel nadzor, kar mu je na koncu prineslo karierne 50. stopničke. Ogier je zadnji dan nekoliko nadoknadil zaostanek, a je bila Evansova prednost prevelika.

Dirkaško karavano čaka nekaj premora in nato selitev na staro celino na legendarni reli Akropolis v Grčiji. Reli bo potekal od 25. do 28. junija v Loutrakiju. Z Grčijo se bo začela dolga serija dirk na makadamu.