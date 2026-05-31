Izraelska vojska v okviru razširjene kopenske operacije na jugu Libanona danes poroča o napredovanju prek reke Litani in zavzetju strateško pomembne srednjeveške trdnjave Beaufort. Reko Litani je prečkala prvič po letu 2006. Libanonski premier Nawaf Salam je Izrael obtožil izvajanja "politike požgane zemlje", poročajo tuje tiskovne agencije.

Izraelska vojska je sporočila, da je na območju trdnjave Beaufort pred dnevi začela operacije, da bi odpravila neposredno grožnjo skupnostim v Galileji na severu Izraela v okviru "okrepitve nadzora na jugu Libanona z razširitvijo obrambne črte".

Gre za t. i. rumeno črto, približno deset kilometrov od meje med državama, ki jo je sredi aprila enostransko določil Izrael in tako razširil območje pod svojim nadzorom na jugu Libanona.

Vojaška operacija se širi na nova območja

Vojska je poudarila, da so njene enote prečkale reko Litani, ki predstavlja naravno mejo demilitariziranega območja med državama in je pod nadzorom mirovnih sil Združenih narodov. Dodali so, da operacije zdaj "širijo na nova območja".

Izraelski obrambni minister Israel Kac je na omrežju Telegram danes potrdil zavzetje trdnjave Beaufort. Sporočil je, da so se "44 let po junaški bitki pri Beaufortu in na dan spomina na vojake, ki so padli v prvi libanonski vojni leta 1982, enote vrnile na vrh Beauforta in tam znova izobesile izraelsko zastavo".

"Pod vodstvom premierja Benjamina Netanjahuja in pod mojim vodstvom je izraelska vojska razširila operacije v Libanonu, prečkala reko Litani in zavzela Beaufort – eno najpomembnejših strateških točk za obrambo naselij v Galileji in zagotavljanje varnosti naših sil," je dodal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Trdnjavo Beaufort, ki leži blizu mesta Nabatieh, je izraelska vojska zasedla med invazijo na Libanon leta 1982 in jo zasedala do leta 2000, ko se je umaknila z juga Libanona, navaja španska tiskovna agencija EFE.

Reko Litani je medtem zdaj prečkala prvič po letu 2006, ko je potekala 34-dnevna libanonska vojna.

Salam: Politika izžgane zemlje in kolektivnega kaznovanja ne bo prinesla niti varnosti niti stabilnosti

Libanonski premier Nawaf Salam je v televizijskem nagovoru v soboto poudaril, da Izraelu "politika izžgane zemlje in kolektivnega kaznovanja ne bo prinesla niti varnosti niti stabilnosti". Kljub temu je zagovarjal nadaljevanje pogajanj z Izraelom, ki po njegovem mnenju predstavljajo "najcenejšo pot" za Libanon. Nov krog pogajanj med predstavniki obeh držav je načrtovan 2. in 3. junija v Washingtonu.

V skupni izjavi z libanonskim predsednikom Josephom Aounom pa je Salam v soboto obsodil Izrael zaradi širjenja napadov ter "nadaljevanja bombardiranja in uničevanja stanovanj in zgodovinskih spomenikov z buldožerji".

Po podatkih libanonskih oblasti so izraelski napadi v Libanonu od začetka izbruha zadnjih sovražnosti s šiitskim gibanjem Hezbolah 2. marca zahtevali 3.371 življenj. Izraelska vojska je danes sporočila, da je bil v napadu z dronom na jugu Libanona v soboto ubit njen pripadnik, s čimer je skupno število mrtvih v vrstah izraelskih sil od 2. marca naraslo na 25.

Vojska je ob tem danes pred svojo operacijo k evakuaciji pozvala še prebivalce južno od reke Zahrani.