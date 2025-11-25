V Los Angelesu je bilo napeto, Anže Kopitar s Kralji do zmage dve sekundi pred koncem #video

Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan v svoji zadnji sezoni prvenstva NHL vodi slovenski as Anže Kopitar, so prekinili črn niz treh porazov. Tokrat so v domači dvorani gostili Ottawa Senators in zmagali z 2:1. Odločilni gol je z igralcem več na ledu dosegel Brandt Clarke. Clarkov strel z notranje strani modre črte je padel le dve sekundi pred koncem tekme in prekinil niz treh porazov Los Angelesa.

Za kralje je zadel tudi Warren Foegele, ki je domače popeljal v vodstvo na začetku zadnje tretjine, ko je izkoristil podajo Joela Armie, ki je plošček poslal po desnem krilu. Armia ima točke na treh zaporednih tekmah.

"Mislim, da se moramo držati svoje identitete, iskati priložnosti in jih izkoristiti. Naša ekipa je pokazala vztrajen trud, kup kazni, ki nam jih je uspelo izničiti, nato pa nam je 'power play' prinesel gol," je za portal lakingsinsider.com dejal Foegele.

Joel Edmundson je asistiral pri obeh golih domače ekipe, vratar Darcy Kuemper pa je zbral 27 obramb. Anže Kopitar je odigral slabih 18 minut tekme, vendar je njegova statistika tokrat ostala prazna.

Brandt Clarke je dve sekundi pred koncem popeljal Los Angeles do zmage. Foto: Reuters

Trener Jim Hiller se je po tekmi razgovoril, kako so njegovi varovanci našli način za zmago doma, obenem pa dosegli gol z igralcem več.

"No, verjetno bi dobili še nekaj tekem, če bi na prejšnjih dosegli en ali dva zadetka z igralcem več. Tekma je zame zelo podobna vsaj še petim na domačem ledu, na katerih smo bili prekratki za gol. Lahko bi obžalovali priložnosti, vendar ko plošček najde pot, slavimo. Tako pomembno je to. Naša igra z igralcem več je danes naredila razliko," je po tekmi razmišljal domači trener.

Vrhunci dvoboja v Los Angelesu:

Edini gol za goste je dosegel Fabian Zetterlund, ki je devet minut in 11 sekund pred koncem tekme izenačil na 1:1 s svojim tretjim golom v sezoni. Leevi Merilainen je za Ottawo, ki je v Los Angeles prišla po zmagah nad Anaheimom in San Josejem, zbral 20 obramb.

Naslednja tekma kralje čaka v petek, ko bodo gostovali pri mestnih tekmecih Anaheim Ducks.

Prvaki učinkoviti v Nashvillu

Prvaki Florida Panthers so v gosteh pri Nashville Predators slavili visoko zmago z 8:3. A.J. Greer je dosegel dva gola in podajo, Sam Reinhart in Carter Verhaeghe pa sta k zmagi dodala po en gol in dve podaji.

Po enkrat so se med strelce vpisali še Gustav Forsling, Evan Rodrigues, Jesper Boqvist in Sam Bennett, vratar Danil Tarasov pa je za zmago na tretji od zadnjih štirih tekem panterjev zaustavil 36 strelov.

Vratar Danil Tarasov je zbral 36 obramb. Foto: Reuters

New Jersey Devils so na derbiju vzhodne konference prekinili niz treh porazov z zmago s 4:3 nad Detroit Red Wings, kljub slabšim predstavam zadnje dni pa ostajajo druga najboljša ekipa vzhoda.

V Newarku so se z zadetkom in podajo izkazali Nico Hischier, Timo Meier in Connor Brown, en gol je dodal Cody Glas, domači vratar Jacob Markstrom pa je zbral 32 obramb, od tega 13 v zadnji tretjini.

To je bila za vrage prva zmaga v rednem delu, vse odkar so 1. novembra s 4:1 premagali Los Angeles Kings.

