Minnesota znova išče maščevanje proti Oklahomi

V ligi NBA se v noči na soboto igra pet tekem. Na parketu bodo tudi košarkarji Oklahome City Thunder in Minnesote Timbervolwes, ki so se v prejšnji sezoni pomerili v polfinalu. Oklahoma je serijo dobila s 4:1 in nato za lovoriko v finalu premagala še Indiano Pacers.

Oklahoma City Thunder je najboljša ekipa tudi ta hip, saj je na 27 odigranih tekmah izgubila samo dvakrat. V gosteh ni izgubila že na osmih tekmah. Minnesota Timberwolves imajo 17 zmag in deset porazov. V tej sezoni so že igrali med sabo, Shai Gilgeous-Alexander je dosegel 40 točk in Thunder je konec novembra slavil s 113:105.

Več tekem bo v noči na nedeljo, obračun med Denver Nuggets in Houston Rockets se začne že ob 23.00 po srednjeevropskem času. Na četrtkovi tekmi z Orlando Magic je prvi zvezdnik Nuggetsov Nikola Jokić dosegel zgodovinski mejnik. Ob zmagi s 126:115 je ob 23 točkah in 11 skokih imel še 13 asistenc. V karieri košarkarja lige NBA je tako asistiral že za 5.667 košev, kar je nov rekord. Presegel je legendarnega Kareema Abdul-Jabbarja, ki je imel 5.660 asistenc. Na tretjem mestu je Wilt Chamberlain (4.643).

Luka Dončić z Los Angeles Lakers igra v nedeljo ob 4.30 zjutraj, in sicer mestni derbi z Los Angeles Clippers.

