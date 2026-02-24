Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
Ka. N.

Torek,
24. 2. 2026,
11.58

Osveženo pred

51 minut

Thermometer Blue 0,22

Tragična nesreča na Jesenicah: delovni stroj povozil osebo

Delovna nesreča

Foto: Shutterstock

Danes zjutraj se je na Cesti maršala Tita na Jesenicah zgodila huda delovna nesreča s smrtnim izidom.

Po podatkih uprave za zaščito in reševanje (SPIN) je ob 8.11 delovni stroj povozil osebo. Na kraj dogodka so bili nemudoma napoteni gasilci GARS Jesenice in reševalci nujne medicinske pomoči.

Gasilci so zavarovali območje nesreče, stabilizirali delovni stroj in pomagali reševalcem pri oživljanju ponesrečenca. Kljub hitremu posredovanju in prizadevanjem reševalnih ekip oživljanje ni bilo uspešno, oseba je na kraju umrla.

Okoliščine nesreče za zdaj niso znane. 

