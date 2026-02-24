Tragična nesreča na Jesenicah: delovni stroj povozil osebo

Danes zjutraj se je na Cesti maršala Tita na Jesenicah zgodila huda delovna nesreča s smrtnim izidom.

Po podatkih uprave za zaščito in reševanje (SPIN) je ob 8.11 delovni stroj povozil osebo. Na kraj dogodka so bili nemudoma napoteni gasilci GARS Jesenice in reševalci nujne medicinske pomoči.

Gasilci so zavarovali območje nesreče, stabilizirali delovni stroj in pomagali reševalcem pri oživljanju ponesrečenca. Kljub hitremu posredovanju in prizadevanjem reševalnih ekip oživljanje ni bilo uspešno, oseba je na kraju umrla.

Okoliščine nesreče za zdaj niso znane.