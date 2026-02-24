Nikola Jokić, Shai Gilgeous-Alexander in Luka Dončić razvajajo ljubitelje košarke z izjemnimi predstavami tudi v tej sezoni in so v tem trenutku največji kandidati za osvojitev prestižnega priznanja MVP v ligi NBA, a bi jim lahko načrte prekrižala višja sila. Zaradi zdravstvenih razlogov so v tej sezoni izpustili že veliko tekem, tako da jim grozi, da bi lahko zaradi kršenja pravila o zahtevanem nastopu na vsaj 65 tekmah, izpadli s seznama kandidatov. Če bi zdravje obrnilo hrbet Srbu, Kanadčanu in Slovencu, bi lahko v tem primeru postal največji zmagovalec Cade Cunningham, mladi zvezdnik Detroita. Jokić lahko izpusti le še eno tekmo, Dončić pa pet.

Ligaški del sezone lige NBA se je prevesil v zadnjo tretjino, pred igralci je naporen ritem, v košarkarskih krogih pa se krešejo debate o tem, kdo bi si najbolj zaslužil priznanje najkoristnejšega igralca.

Od začetka sezone izstopata zlasti dve imeni, ki že dobro vesta, kako je prejeti priznanje MVP. To sta Srb Nikola Jokić in Kanadčan Shai Gilgous-Alexander, ki kraljujeta tudi na vrhu lestvice kandidatov, ki jo po oceni svojega novinarja sestavlja vodstvo tekmovanja (Kia MVP Ladder). Na njej je najbližje zvezdnikoma Denverja in Oklahoma Cityja slovenski virtuoz Luka Dončić, ki je v tej sezoni strelski kralj lige, nekoliko slabše pa gre v primerjavi s kluboma Jokića in Gilgeous-Alexandra njegovim Jezernikom.

Shai Gilgeous-Alexander je še vedno na seznamu poškodovanih igralcev OKC. Foto: Reuters

Na zadnji lestvici (13. februarja) je bil tako Shai pred Jokićem, takoj za njima Dončić, na četrtem mestu pa Cade Cunningham. Prav mladi zvezdnik Detroita pa bi lahko postal največji dobitnik "pravila 65", ki bi lahko v tej sezoni v marsičem vplival na to, kdo bo prejel priznanje MVP igralca.

Če hočeš kandidirati za nagrado, moraš namreč v sezoni zbrati vsaj 65 nastopov. Ker lahko v rednem delu sezone odigraš 82 tekem, si lahko tako privoščil neigranje zgolj na 17 tekmah. Ker pa dogajanje na parketu postreže z nepredvidljivimi zapleti, nesreče pa žal ne počivajo, košarkarji ne morejo z gotovostjo trditi, da bodo do konca sezone odigrali vse tekme. Tudi zaradi napornega ritma, v katerem ne bo manjkalo tudi tekem, ki bodo odigrane v zaporednih večerih. Zato se poraja vprašanje, ali bodo največji kandidati za MVP igralca rednega dela sezone, sploh zbrali (vsaj) 65 nastopov.

Koliko tekem lahko še izpustijo nekateri izmed zvezdnikov lige NBA, da bodo ostali v igri za individualna priznanja:

These players are at risk of missing NBA awards under the 65-game rule:



-- Jokic: 1 more missed game

-- Booker: 3 more missed games

-- Wemby: 4 more missed games

-- Luka: 5 more missed games

-- SGA: 6 more missed games

-- Ant: 7 more missed games



V največji godlji je Jokić

Nikola Jokić je v tej sezoni izpustil že 16 tekem. Foto: Reuters Glede tega je v največji godlji Jokić, ki ga je najhujša poškodba, odkar nastopa v ligi NBA, oddaljila od igrišča kar mesec dni. Izpustil je kar 16 tekem. Do konca sezone lahko manjka le še na eni tekmi. Če bo vsaj na dveh, ne bo mogel kandidirati za najbolj prestižne nagrade.

S težavami se sooča tudi Gilgeous-Alexander. Zaradi poškodbe trebušnega zida ni zaigral vse od 3. februarja, ko se je poškodoval na tekmi proti Orlandu. Ravno proti naslednjemu tekmecu Dončićevih Lakersov. Shai je izpustil sedem zaporednih tekem, na katerih so prvaki lige NBA zmagali le štirikrat. Do konca sezone jih lahko izpusti le še šest. Pred naslednjo tekmo OKC, med tednom jih čaka gostovanje pri vodilni zasedbi vzhodne konference Detroitu, iz tabora branilcev naslova ne prihajajo novice, da bi se lahko Kanadčan, ki brani lovoriko MVP, že vrnil na igrišče.

Zaradi daljše odsotnosti so iz igre za individualna priznanja v ligi NBA v tej sezoni že izpadli Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), Stephen Curry (Golden State) in LeBron James (LA Lakers). Foto: Guliverimage

Zelo previdna morata biti Victor Wembanyama in Luka Dončić, saj lahko manjka le še na štirih oziroma petih srečanjih. Tako si Ljubljančan, pogosta tarča najbolj trdih obrambnih prijemov s strani tekmecev, ne sme privoščiti novih zdravstvenih težav. Dončić bo konec tedna dopolnil 27 let. Cade Cunningham, najvišje uvrščeni Američan na lestvici kandidatov za priznanje MVP, je tri leta mlajši, v tej sezoni pa je manjkal zgolj na štirih tekmah, tako da je lahko kar se tiče ''pravila 65'' brezskrben.

Podobno velja za njegovega starejšega rojaka Jaylena Browna, ki mu gre v tej sezoni odlično v ligi NBA z Bostonom. To je dokazal tudi na zadnji tekmi v Los Angelesu, kjer so Celticsi nadigrali Lakerse, po tekmi pa si je prislužil pohvale LeBrona Jamesa. Boston pa na vzhodu vendarle gleda v hrbet Detroitu, tudi to pa bi bil lahko eden izmed razlogov, da bi na lestvici kandidatov za priznanje MVP še naprej zaostajal za Cunninghamom.