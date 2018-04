... leta 2004 je nekdanji slovenski plavalec Peter Mankoč na svetovnem prvenstvu v kratkih bazenih v Manchestru postal svetovni prvak na 100 metrov delfin.

Za velikega favorita finala je veljal Avstralec Adam Pine, ki je bil v polfinalu daleč najhitrejši, a tudi Avstralec ni bil kos Slovencu. Ta je že po polovici preizkušnje nadziral tekmece in s časom 50,04 osvojil zlato kolajno. S tem je le za dve stotinki zgrešil evropski rekord Srba Milorada Čavića.

"Nisem ciljal na zlato medaljo. Šel sem na čim boljši izid in čim hitrejše plavanje in razen prvega obrata se mi je vse izšlo po načrtih. Imel sem tudi srečo, da mi je Britanec Mark Foster posodil svoje nove kopalke, saj včeraj po izidu 50,8 nisem več verjel, da se lahko približam evropskemu rekordu in dosežku 50,0. Bil sem edini, ki je prišel v finale s starimi, zdaj sem imel enakovredno opremo in jih premagal," je bil zadovoljen Mankoč, ki je s tem časom takrat postavil rekord prvenstev in državni rekord.

Zgodilo se je še …

Leta 1896 je pokojni Grk Spiridon "Spyros" Louis zmagal na prvem maratonu modernih olimpijskih iger. Maratonsko razdaljo je pretekel v času 2:58:50.

Leta 1991 je nekdanji kanadski hokejist Wayne Gretzky v dresu Los Angeles Kings dosegel rekordni 93. zadetek v končnici.

Leta 1994 so nogometaši Nigerije v finalu afriškega pokala z 2:1 premagali Zambijo in se okitili z naslovom afriškega prvaka. Oba gola za "orle" je zabil Emmanel Amunike.

Leta 1995 se je nekdanji ameriški teniški igralec Andre Agassi prvič v karieri povzpel na prvo mesto ATP lestvice. S prvega mesta je izrinil rojaka Peta Samprasa, ki je bil na vodilnem mestu vse od 13. septembra 1993.

Leta 2005 je slovenski telovadec Mitja Petkovšek na tekmi svetovnega pokala v Sao Paulu zmagal na bradlji. Najbližjega zasledovalca Kitajca Donga Žnedonga je v finalu z oceno 9,525 ugnal za desetinko točke.

Leta 2007 so nogometaši italijanske Rome na povratni tekmi četrtfinala lige prvakov na Old Traffordu branili prednost 2:1 s prve tekme v Rimu, a doživeli najvišji evropski poraz v zgodovini kluba in klonili z 1:7. Za Manchester United so zadeli Cristiano Ronaldo, Michael Carrick (oba dvakrat), Patrice Evra, Wayne Rooney in Alan Smith.

Leta 2011 so se rokometne pokalne lovorike veselili rokometaši Cimosa Kopra, ki so pokal osvojili po letih 2008 in 2009. V finalu so bili z 22:20 uspešnejši od Gorenja.

Rodili so se:

1929 – pokojni britanski avtomobilistični dirkač Mike Hawthorn

1942 – nekdanji angleški nogometaš Ian Callaghan

1945 – pokojni avstralski plavalec Kevin Berry

1960 – nekdanji ameriški košarkar Terry Teagle

1962 – nekdanji finski hokejist Jukka Tammi

1967 – nekdanji kanadski hokejist Donald Dufresne

1970 – nekdanji kanadski hokejist Enrico Ciccone

1971 – nekdanji estonski nogometni reprezentant Indro Olumets

1973 – nekdanji brazilski nogometaš Roberto Carlos da Silva

1974 – nekdanji grški nogometaš Petros Passalis

1979 – nekdanji finski nogometaš Peter Kopteff

1980 – nekdanji kanadski hokejist Sean Avery

1981 – ruski hokejist Alexei Semenov

1983 – islandski nogometaš Hannes Sigurðsson

1984 – argentinski nogometaš Gonzalo Javier Rodríguez

1986 – belgijska atletinja Olivia Borlée

1986 – belgijski nogometaš Vincent Kompany, norveški nogometaš Tore Reginiussen

1991 – hokejist Eric Pance

1994 – ameriški košarkar Nerlens Noel