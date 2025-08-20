Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Sreda,
20. 8. 2025,
9.41

Osveženo pred

21 minut

Ajdovščina nevarnost podor promet promet zapora ceste cesta

Sreda, 20. 8. 2025, 9.41

21 minut

Zaradi skalnega podora zaprta cesta Ajdovščina–Predmeja

Avtor:
Na. R.

skalni podor, Občina Ajdovščina, cesta, zapora | Cesta ostaja do nadaljnega zaprta. | Foto Občina Ajdovščina/Facebook

Cesta ostaja do nadaljnega zaprta.

Foto: Občina Ajdovščina/Facebook

Zaradi podora kamenja je cesta Ajdovščina–Predmeja pri predoru pod Predmejo popolnoma zaprta. Promet je mogoč po cesti Predmeja–Col–Ajdovščina, ki je sicer precej daljša.

Na terenu so že pristojne službe, ki ugotavljajo trenutno stanje.

Zdaj pričakujejo geologa, zaradi nevarnosti novega podora pa ceste do njegove odločitve ne bodo niti čistili in ostaja zaprta.

skalni podor, Ajdovščina | Foto: Občina Ajdovščina/Facebook Foto: Občina Ajdovščina/Facebook

Po ogledu se bodo odločili, kako bodo ukrepali, je za STA povedal poveljnik občinskega štaba Civilne zaščite Ajdovščina Igor Benko.

Ajdovščina nevarnost podor promet promet zapora ceste cesta
