Zaradi podora kamenja je cesta Ajdovščina–Predmeja pri predoru pod Predmejo popolnoma zaprta. Promet je mogoč po cesti Predmeja–Col–Ajdovščina, ki je sicer precej daljša.

Na terenu so že pristojne službe, ki ugotavljajo trenutno stanje.

Zdaj pričakujejo geologa, zaradi nevarnosti novega podora pa ceste do njegove odločitve ne bodo niti čistili in ostaja zaprta.

Foto: Občina Ajdovščina/Facebook

Po ogledu se bodo odločili, kako bodo ukrepali, je za STA povedal poveljnik občinskega štaba Civilne zaščite Ajdovščina Igor Benko.