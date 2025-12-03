Znano je, katera restavracija je na Rudniku zamenjala Lars & Sven

Na Rudniku ob stavbi E. Leclerc na mestu, kjer je še pred kratkim stal ponudnik burgerjev Lars & Sven, od petka stoji nov ponudnik z burgerji.

Restavracija z burgerji Lars & Sven je oktobra sprva napovedala, da zapira svoje poslovalnice v Ljubljani in Kopru. Sprva so sporočili, da bodo ohranili poslovalnico na Rudniku, a so se po vladni napovedi obvezne božičnice odločili, da zaprejo tudi to.

"Nekateri politiki in sindikalisti so jasno povedali, da če nimamo za božičnice, naj zapremo podjetja. PA SMO JIH UPOŠTEVALI!" so takrat v sporočilu za javnosti zapisali v podjetju Hipster, ki je obvladovalo prehransko verigo z burgerji Lars & Sven.

Lars & Sven nadomestil Hood Burger

Podjetje Hipster za zdaj še ni izbrisano iz registra poslovnih subjektov, čeprav so oktobra sporočili končno odločitev, da zapirajo vse svoje lokale po Sloveniji. V petek je postalo jasno, kdo je na Rudniku nasledil znano verigo z burgerji Lars & Sven. Gre še za enega znanega ponudnika hamburgerjev Hood Burger, ki v Ljubljani deluje od oktobra 2012.

Na Rudniku že stoji nov ponudnik burgerjev Hood Burger. Foto: Reddit

Odprtje nove poslovalnice na Rudniku potrdili tudi v Hood Burgerju

Da so odprli novo poslovalnico na Rudniku, so potrdili tudi na spletni strani Hood Burgerja, kjer so zapisali:

"Konec novembra 2025 smo odprli še poslovalnico na Rudniku, pri vhodu v E. Leclerc. S tem smo približali Hood Burger tudi južnemu delu Ljubljane, ki gravitira proti Dolenjski. Podobno kot na Viču je tudi ta restavracija narejena v kombinaciji ladijskega kontejnerja in kovinske konstrukcije," so še pojasnili v podjetju.

Poleg lokacije na Rudniku ima Hood Burger svoje poslovalnice še na Viču, v BTC, središču Ljubljane in Šiški.