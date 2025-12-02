Saša Lendero se je nedavno soočila z novim izzivom, saj je v okviru božičnega bazarja na waldorfski šoli nekaj ur razdeljevala hrano. Med drugim je s sledilci delila, da ni zamenjala pevskega poklica, a je kljub temu v novi vlogi zares uživala.

"Življenje je poln ljubkih in zanimivih izzivov. Eden od takšnih je bil tudi včerajšnji, ko sem štiri ure delila hrano v šolski kuhinji," je ob svoji nedeljski objavi s sledilci zapisala Saša Lendero.

Stregla hrano v okviru božičnega bazarja

Kot je pojasnila, waldorfska šola vsako leto organizira božični bazar, kjer sodelujejo prav vsi: od otrok, učiteljev in staršev. "Letos sva bila z nekdanjim možem zadolžena za strežbo v menzi … in, verjeli ali ne, šlo nama je presenetljivo dobro. Tako, da ja – tole na sliki sem res jaz za pultom. In ne, nisem zamenjala poklica. Sem pa v novi vlogi prav zares uživala," je ob fotografiji zapisala Lendero, ki je dogodek obiskala v družbi nekdanjega moža, producenta in glasbenika Mihe Hercoga.

V okviru božičnega bazarja na waldorfski šoli se je Lendero preizkusila kot razdeljevalka hrane. Foto: Facebook/Saša Lendero

Dan, ki ga je preživela tudi v kuhinji, je bil "tipično ženski"

Dodala je, da je bil sobotni dan nekako "tipično ženski – ko v enem dnevu zamenjamo nešteto vlog. Nekatere so vidne, nekatere pa so le zato, da družinski sistem deluje. Mnogokrat se sploh nič ne vidi in nimaš na koncu dneva nič pokazati," je v objavi še pojasnila slovenska pevka.

"Rekapitulacija mojega preteklega dne bi šla nekako takole: dopoldne gospodinja in mama, vmes tajnica in organizatorka, popoldne strežnica v šolski menzi, zvečer pa pevka. Multifunkcionalni nivo: waldorfski starš. In pravzaprav … bilo je naporno, a res lepo," je svoje pestro sobotno dogajanje še orisala Lendero.

Oglejte si še: