N. V.

14. 11. 2025,
8.48

29 minut

Saša Lendero in Miha Hercog odkrito o razpadu njunega zakona: "No, kar ti povej"

N. V.

Miha Hercog, Saša Lendero | Foto Mediaspeed

Foto: Mediaspeed

Nekdanja zakonca, ki sta po ločitvi pred slabimi tremi leti zdaj vzpostavila prijateljsko razmerje, sta priznala, kaj je njun zakon vleklo proti razpadu.

V komentatorski oddaji Poroka na drugi pogled sta Saša Lendero in Miha Hercog, nekdanja zakonca, zdaj pa prijatelja, sodelavca in, seveda, starša hčerki, spregovorila tudi o svojem razmerju. Voditeljica Tanja Kocman ju je vprašala, ali sta veliko časa preživljala na svojih telefonih, in odkrito sta priznala, da je bil prav to eden od razlogov, da je njun zakon zapadel v krizo.

"Mislim, da so družbena omrežja zelo močno prispevala h krizi, v katero sva prišla," je dejala Saša Lendero, potem pa žogico podala nekdanjemu možu: "No, kar ti povej." Hercog je priznal, da je bil on tisti, ki je bil veliko na družbenih omrežjih, medtem ko je pevka na telefonu predvsem igrala igrice.

"Miha je bil bolj na družbenih omrežjih, jaz sem pa igrice igrala," je pritrdila Saša Lendero, "a oboje zna biti moteče. Zdaj opazujem kakšne pare, ki imajo velike težave ali pa so celo v trenutku, ko tehtajo, ali še ostati skupaj. Takrat si rečem – če bi to pozornost, komplimente, čas in dotike, ki jih zdaj namenjaš novi osebi, namenil osebi, s katero si, bi vajina zveza vzcvetela kot prvi dan in spet bi se spomnil, zakaj si to osebo izbral."

