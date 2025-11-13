Bivši partner Ane Roš odkrito o njunem razhodu: Ko nosiš delovne probleme v posteljo ...

Ana Roš in Valter Kramar sta pred štirimi leti potrdila govorice, da je njune zveze po več kot 20 letih konec. Poslovno sta še naprej povezana, restavracija Hiša Franko, ki jo vodi kuharska mojstrica, je namreč v Kramarjevi domači hiši, on pa je v središču Kobarida odprl svojo gostilno Hiša Polonka.

Zdaj je Kramar za revijo Obrazi prvič spregovoril o razhodu s kuharsko mojstrico, s katero ima dva, zdaj že odrasla otroka. "Ko nosiš delovne probleme v posteljo – z Ano sva bila ves čas skupaj, na delu, počitnicah, dogodkih – se očitno nekaj zgodi, da se oddaljiš," je dejal. "Če si prej bil vajen povezanosti, se potem oddaljiš. Nama se je zgodilo enako kot marsikomu. Morala sva novim izzivom nasproti. Najina ločitev je trajala dolgo."

Oba sta medtem že našla novo srečo v ljubezni. Ana Roš se je pred tremi leti poročila s podjetnikom Urbanom Stojanom, Kramar pa se je zaljubil v dobrih 30 let mlajšo Minejo Lazar.

