Zakonca Vlašič, ki sta se podpisala pod nešteto slovenskih glasbenih uspešnic, ne živita več skupaj, poroča revija Lady.

Glasbenik in skladatelj Matjaž Vlašič ter tekstopiska Urša Vlašič bi letos praznovala 30. obletnico poroke, a po poročanju revije Lady slavja ne bo, saj sta se zakonca razšla.

Matjaž Vlašič je za revijo Lady povedal, da se (še) nista ločila, nista pa več skupaj. Ob tem je poudaril, da sta še vedno poslovno povezana in da sodelujeta pri novih projektih, kot je bil novi album Nine Pušlar, s katero Vlašič sodeluje že vse od začetkov njene kariere.

Revija Lady ob tem še poroča, da se je Matjaž Vlašič, ki ima z Uršo dva sinova, prav tako glasbenika, izselil iz družinske hiše in da je na novo zaljubljen.

Preberite še: