Po 19 letih zakona se Nicole Kidman in Keith Urban ločujeta

Nicole Kidman, Keith Urban | Zakona Keitha Urbana in Nicole Kidman je konec. | Foto Guliverimage

Zakona Keitha Urbana in Nicole Kidman je konec.

Foto: Guliverimage

Ameriška igralka Nicole Kidman in glasbenik Keith Urban se po skoraj 20 letih skupnega življenja ločujeta, poročajo ameriški mediji, ki razloga za ločitev ne navajajo.

Par, ki se je poročil junija 2006, ima skupaj dva otroka – 17-letno Sunday Rose in 14-letno Faith Margaret.

Da že od poletja živita ločeno, je prvi poročal portal TMZ in navedel vir, ki pravi, da se Kidman ne želi ločiti. "Nicole tega ni želela. Borila se je za rešitev zakona," je vir blizu para povedal za revijo People. Razlog za njun razhod ni znan. 

Nazadnje so ju skupaj opazili junija, ko sta si v Nashvillu ogledala tekmo svetovnega klubskega prvenstva Fifa. Skupaj sta se pojavila tudi maja, ko je Urban prejel trojno krono, nagrado Akademije za country glasbo.

Kidman je bila pred tem 11 let poročena s Tomom Cruisom, s katerim sta posvojila hčer Bello in sina Connorja.

