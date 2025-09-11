Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Četrtek,
11. 9. 2025,
7.06

Osveženo pred

44 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,20

Natisni članek

Natisni članek
ločitev diagnoza demenca žena Bruce Willis

Četrtek, 11. 9. 2025, 7.06

44 minut

Pred diagnozo demence je žena Brucea Willisa razmišljala o ločitvi

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,20
Bruce Willis, Emma Heming Willis | Bruce in Emma Heming Willis sta poročena od leta 2009, skupaj pa imata dve hčerki – 13-letno Mabel in 11-letno Evelyn. | Foto Guliverimage

Bruce in Emma Heming Willis sta poročena od leta 2009, skupaj pa imata dve hčerki – 13-letno Mabel in 11-letno Evelyn.

Foto: Guliverimage

Žena Brucea Willisa, ki so mu leta 2022 diagnosticirali demenco, je v enem od nedavnih intervjujev razkrila, da je tik pred diagnozo razmišljala, da bi se od igralca ločila, saj se je do nje začel vesti drugače. "Počutila sem se, kot da moj zakon razpada," je Emma Heming Willis povedala za revijo Vanity Fair, ko se je spominjala dogodkov, ki so privedli do diagnoze.

Kot je pojasnila 47-letna manekenka, je sprva mislila, da je nenadna sprememba razpoloženja njenega moža nekaj, kar se dogaja le parom, ki so v dolgoletnih razmerjih. Vendar so se zadeve stopnjevale, zato jo je začelo skrbeti, da je ne ljubi več in da se je spremenil v nekoga, s katerim ne želi biti več poročena. "Kaj se dogaja? To ni človek, s katerim sem se poročila. Nekaj je tako čudno," se je spominjala svojih takratnih misli. "Preprosto nisem mogla ugotoviti, kaj je."

Zaradi spremembe, ki jo je opazila pri možu, je postala zaskrbljena šele leta 2020. Ker ni mogla ugotoviti, kaj se z njim dogaja, je za pomoč prosila njegovega zdravnika. "Bila sem zelo jezna, zelo razburjena, zelo žalostna. Res mi je bilo težko ugotoviti, zakaj sem jezna in na koga. Preprosto se nisem počutila dobro, kar ni bilo dobra za Brucea, za najine otroke, za nikogar. Še posebej ne zame," je dejala.

Za igralca skrbi profesionalna zdravniška ekipa

Bruceu Willisu so nato leta 2022 diagnosticirali afazijo, jezikovno motnjo, ki vpliva na način komunikacije. Kasneje je njegova družina podala izjavo, da se bo zvezdnik zaradi zdravstvenih težav umaknil iz igralstva, "ki mu pomeni tako veliko". Vendar je Heming Willis poudarila, da je bila afazija njenega moža zgolj simptom njegove demence, ki so mu jo diagnosticirali istega leta.

Prejšnji mesec je bila Willisova žena tarča kritik na družbenih omrežjih, potem ko je razkrila, da 70-letni igralec zdaj živi v domu blizu družinskega bivališča, zanj pa skrbi profesionalna ekipa. "Veliko smo tam" je povedala za ABC News. "To je naš drugi dom, zato imajo dekleta tam svoje stvari. To je hiša, polna ljubezni, topline, skrbi in smeha, kar je lepo videti." Kasneje je na kritike, ki so bile usmerjene proti njej, odgovorila s posnetkom, ki ga je objavila na omrežju Instagram: "Resnica je, da so mnenja tako glasna in tako hrupna. Če pa ljudje nimajo te izkušnje, nimajo besede. In zagotovo nimajo glasovalne pravice."

Bruce in Emma Heming Willis sta poročena od leta 2009, skupaj pa imata dve hčerki – 13-letno Mabel in 11-letno Evelyn. Igralec ima z bivšo ženo, igralko Demi Moore, še tri odrasle hčerke – Tallulah, Scout in Rumer.

Preberite tudi: 

Bruce Willis
Trendi Bruce Willis ima 70 let, družina objavila nove fotografije
Bruce Willis in Emma Heming Willis
Trendi Nove informacije o zdravstvenem stanju Brucea Willisa
Bruce Willis in Emma Heming Willis leta 2010
Trendi Bruceu Willisu bolezen ne pride do živega: s to potezo je navdušil svet #video
ločitev diagnoza demenca žena Bruce Willis
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.