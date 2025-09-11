Žena Brucea Willisa, ki so mu leta 2022 diagnosticirali demenco, je v enem od nedavnih intervjujev razkrila, da je tik pred diagnozo razmišljala, da bi se od igralca ločila, saj se je do nje začel vesti drugače. "Počutila sem se, kot da moj zakon razpada," je Emma Heming Willis povedala za revijo Vanity Fair, ko se je spominjala dogodkov, ki so privedli do diagnoze.

Kot je pojasnila 47-letna manekenka, je sprva mislila, da je nenadna sprememba razpoloženja njenega moža nekaj, kar se dogaja le parom, ki so v dolgoletnih razmerjih. Vendar so se zadeve stopnjevale, zato jo je začelo skrbeti, da je ne ljubi več in da se je spremenil v nekoga, s katerim ne želi biti več poročena. "Kaj se dogaja? To ni človek, s katerim sem se poročila. Nekaj je tako čudno," se je spominjala svojih takratnih misli. "Preprosto nisem mogla ugotoviti, kaj je."

Zaradi spremembe, ki jo je opazila pri možu, je postala zaskrbljena šele leta 2020. Ker ni mogla ugotoviti, kaj se z njim dogaja, je za pomoč prosila njegovega zdravnika. "Bila sem zelo jezna, zelo razburjena, zelo žalostna. Res mi je bilo težko ugotoviti, zakaj sem jezna in na koga. Preprosto se nisem počutila dobro, kar ni bilo dobra za Brucea, za najine otroke, za nikogar. Še posebej ne zame," je dejala.

Za igralca skrbi profesionalna zdravniška ekipa

Bruceu Willisu so nato leta 2022 diagnosticirali afazijo, jezikovno motnjo, ki vpliva na način komunikacije. Kasneje je njegova družina podala izjavo, da se bo zvezdnik zaradi zdravstvenih težav umaknil iz igralstva, "ki mu pomeni tako veliko". Vendar je Heming Willis poudarila, da je bila afazija njenega moža zgolj simptom njegove demence, ki so mu jo diagnosticirali istega leta.

Prejšnji mesec je bila Willisova žena tarča kritik na družbenih omrežjih, potem ko je razkrila, da 70-letni igralec zdaj živi v domu blizu družinskega bivališča, zanj pa skrbi profesionalna ekipa. "Veliko smo tam" je povedala za ABC News. "To je naš drugi dom, zato imajo dekleta tam svoje stvari. To je hiša, polna ljubezni, topline, skrbi in smeha, kar je lepo videti." Kasneje je na kritike, ki so bile usmerjene proti njej, odgovorila s posnetkom, ki ga je objavila na omrežju Instagram: "Resnica je, da so mnenja tako glasna in tako hrupna. Če pa ljudje nimajo te izkušnje, nimajo besede. In zagotovo nimajo glasovalne pravice."

Bruce in Emma Heming Willis sta poročena od leta 2009, skupaj pa imata dve hčerki – 13-letno Mabel in 11-letno Evelyn. Igralec ima z bivšo ženo, igralko Demi Moore, še tri odrasle hčerke – Tallulah, Scout in Rumer.

