Bruce Willis ima 70 let, družina objavila nove fotografije

Bruce Willis je v torek praznoval okroglih 70 let. Igralec, ki se je zaradi kognitivnih težav upokojil leta 2022, se zdaj le redko pojavlja v javnosti, občasno pa ga na družbenih omrežjih pokaže njegova družina. Tako je bilo tudi ob 70. rojstnem dnevu, ko so mu njegove hčerke, bivša in zdajšnja žena čestitale tudi prek družbenih omrežij.

Demi Moore, ki je bila z Willisom poročena med leti 1987 in 2000, je na Instagramu objavila fotografije praznovanja z njunimi tremi hčerkami in vnukinjo, ob tem pa zapisala preprosto: "Rade te imamo."

Willisova zdajšnja žena Emma Heming je medtem objavila fotografijo iz časov, ko je bil igralec še bolj pri močeh. "Vem, da ni boljših oboževalcev, kot so Bruceovi. Zato ga zasujte z ljubeznijo – vem, da jo bo občutil," je zapisala ob podobi nasmejanega Willisa na štirikolesniku.

Willisova najstarejša hči Rumer je objavila prisrčen video, v katerem njena starša plešeta, mlajši Scout in Tallulah pa sta objavili kombinacijo novejših in starejših fotografij svojega očeta.