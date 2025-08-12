Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. P. K., STA

12. 8. 2025,
15.05

Taylor Swift napovedala že svoj 12. studijski album

Taylor Swift | Pevkina spletna stran omogoča tudi prednaročila za album, ki bo odposlan pred 13. oktobrom. | Foto Reuters

Pevkina spletna stran omogoča tudi prednaročila za album, ki bo odposlan pred 13. oktobrom.

Foto: Reuters

Ameriška glasbenica Taylor Swift je napovedala 12. studijski album z naslovom The Life of a Showgirl. To bo njen prvi album, odkar je maja letos sporočila, da je ponovno prevzela nadzor nad svojim opusom. Sledil bo albumu The Tortured Poets Department iz leta 2024 in uspešni turneji Eras, poročajo tuje tiskovne agencije.

Novi album je ameriška pop zvezdnica napovedala v podkastu svojega fanta, igralca ameriškega nogometa Travisa Kelceja. Kratek posnetek iz podkasta New Heights, ki ga Kelce vodi skupaj z bratom in nekdanjim igralcem NFL Jasonom, je objavila na Instagramu. Posnetek prikazuje pevko, kako iz aktovke vzame kopijo albuma, ki ima zamegljeno platnico. "To je moj popolnoma novi album," je povedala.

Taylor Swift s fantom Travisom Kelcejem | Foto: Reuters Taylor Swift s fantom Travisom Kelcejem Foto: Reuters

Pevkina spletna stran omogoča tudi prednaročila za album, ki bo odposlan pred 13. oktobrom. Datum uradnega izida albuma sicer še ni potrjen in bo objavljen kasneje. Po pričakovanjih bo dobitnica 14 grammyjev več podrobnosti o novem albumu delila v prihajajočih epizodah podkasta.

Ponovno postala lastnica vse svoje glasbe

Album The Life of a Showgirl bo prvi, odkar je maja letos razkrila, da je ponovno postala lastnica vse svoje glasbe, potem ko jo je njena nekdanja založba prodala novemu lastniku. Zneska, za katerega je odkupila lastno glasbo, takrat ni razkrila.

Bo tudi prvi album po koncu njene turneje Eras, ki jo je končala decembra lani. Rekordno turnejo, vredno milijardo dolarjev, je začela marca 2023, v tem okviru pa se je lani poleti zapisala v zgodovino kot prva samostojna izvajalka, ki je na londonskem stadionu Wembley osemkrat nastopila na eni sami koncertni poti. Tudi njen zadnji album The Tortured Poets Department, ki je izšel lani, je ob izidu podrl več rekordov v pretakanju.

