Avtorji:
A. P. K., STA

Četrtek,
4. 12. 2025,
7.47

Osveženo pred

37 minut

Bad Bunny in Taylor Swift najbolj predvajana glasbenika na Spotifyju

Spotify | Prvi trije letos največkrat predvajani izvajalci na Spotifyju so: Bad Bunny, Taylor Swift in The Weeknd. | Foto Reuters

Prvi trije letos največkrat predvajani izvajalci na Spotifyju so: Bad Bunny, Taylor Swift in The Weeknd.

Foto: Reuters

Raper Bad Bunny je bil letos največkrat predvajan izvajalec na Spotifyju, je pokazal letni pregled storitve, ki omogoča pretakanje glasbe. Na drugem mestu je country pop pevka Taylor Swift, na tretjem mestu pa kanadski pevec The Weeknd, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Portoriški raper Bad Bunny je v začetku letošnjega leta objavil najnovejši album Debi Tirar Mas Fotos, s katerim se je uvrstil tudi med deset najbolj predvajanih albumov v globalnem merilu.

Trenutno se Bad Bunny mudi na svetovni turneji, ki ga bo popeljala v 18 držav. | Foto: Guliverimage Trenutno se Bad Bunny mudi na svetovni turneji, ki ga bo popeljala v 18 držav. Foto: Guliverimage

Sicer pa je bil 31-letni glasbenik že večkrat najbolj predvajan izvajalec na Spotifyju v enem letu. Glasbenik, ki so ga označili za kralja latino trapa, je bil na vrhu Spotifyja v obdobju med letoma 2020 in 2022. To potrjuje, kako močan vpliv ima latinskoameriška glasba, so sporočili. Trenutno se Bad Bunny mudi na svetovni turneji, ki ga bo popeljala v 18 držav.

Prvim trem najbolj iskanim glasbenikom na Spotifyju sledijo Drake, Billie Eilish, Kendrick Lamar, Bruno Mars, Ariana Grande, Arijit Singh in Fuerza Regida.

