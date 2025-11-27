Slovenija ne gre na Evrovizijo. Kaj o tem pravijo nekdanji slovenski predstavniki?

Bolj kot ne je že jasno, da Slovenija prihodnje leto na Evroviziji v Avstriji ne bo sodelovala. V osnutku programskega načrta Radiotelevizije Slovenija namreč za prihodnje leto piše, da se Slovenija ne bo udeležila Evrovizije na Dunaju, niti je ne bo prenašala. Odločitev se lahko še spremeni, če na Evroviziji ne bo Izraela, so sporočili z RTV Slovenija. Kakšno je njihovo mnenje o neudeležbi naše države na tem glasbenem tekmovanju, smo vprašali slovenske glasbenike in pevce, ki so Slovenijo na Evroviziji že predstavljali.

Vili Resnik: Ali gre za glasbeni festival ali je to cirkuški festival?

"Moje mnenje je, da bi prenos Evrovizije moral biti v vsakem primeru, kakorkoli pač že je, ker gre vendarle za Evrovizijo. Glede neudeležbe pa ... V zadnjem času, kolikor sem spremljal, je mogoče celo bolje, da se vse skupaj malo umiri in se malo bolj doreče, kaj je in kaj ni. Ali gre za glasbeni festival ali je to cirkuški festival? Po eni strani mislim, da bi bilo to potrebno," je za Siol.net povedal pevec Vili Resnik, ki je Slovenijo leta 1998 s skladbo Naj bogovi slišijo zastopal v Birminghamu v Združenem kraljestvu.

"V zadnjem času, kolikor sem spremljal, je mogoče celo bolje, da se vse skupaj malo umiri in se malo bolj doreče, kaj je in kaj ni. Ali gre za glasbeni festival ali pa je to cirkuški festival?" je bil oster Vili Resnik. Foto: Ana Kovač Dodal je: "Vedno se trudimo biti dobri in pošteni, vendar gredo vedno nekako mimo nas, kar je na neki način škoda. Prenos bi moral biti, za druge pa je škoda, posebej za mlade glasbenike, ki nimajo možnosti, da se predstavijo," je še povedal Resnik.

Rebeka Dremelj: Evrovizija je krasna stvar za promocijo

Rebeka Dremelj je povedala, da ji bo, če Slovenija na Evroviziji ne bo nastopila, predvsem "žal zaradi nastopajočega, ki bi lahko šel na tekmovanje, saj mislim, da je to res dobra promocija za pevca in konec koncev zelo luštna promocija tudi za državo". Foto: Mediaspeed Pevka in igralka Rebeka Dremelj nam je zaupala, da celotnega položaja glede (ne)udeležbe Slovenije na Evroviziji ni preveč podrobno spremljala, a je za Siol.net povedala: "Lahko komentiram samo, da mi bo žal, če Slovenije ne bo na Evroviziji. Predvsem pa mi bo žal zaradi nastopajočega, ki bi lahko šel na tekmovanje, saj mislim, da je to res dobra promocija za pevca in konec koncev zelo luštna promocija tudi za državo," je povedala Dremelj, ki je Slovenijo na Evroviziji s skladbo Vrag naj vzame zastopala leta 2008 v Beogradu.

"Že tako se mi zdi, da polovica Evrope ne ve, kje je Slovenija. Če ne drugega, Slovenijo spoznajo vsaj na Evroviziji – seveda nas odlično predstavljajo tudi športniki –, da drugi slišijo in se seznanijo s to našo deželico. Menim, da je Evrovizija krasna stvar za promocijo," nam je še zaupala Dremelj in ob tem dodala, da ni vedela, da smo glede tega vprašanja prišli tako daleč in zabredli tako globoko, da Slovenije ne bo na Evroviziji.

Omar Naber: Mislim, da je zgodba večplastna

Za mnenje o neudeležbi Slovenije na tekmovanju za Evrovizijo smo povprašali tudi pevca in glasbenika Omarja Naberja, ki je poleg pevke Darje Švajger edini, ki je Slovenijo na tem glasbenem tekmovanju zastopal večkrat, in sicer leta 2005 (s skladbo Stop) ter leta 2017 (s pesmijo On My Way), obakrat v Kijevu v Ukrajini:

"Ker nimam dovolj informacij in znanja o tem, bi bilo arogantno, če bi se postavil na katerokoli stran. Mislim, da je zgodba večplastna," nam je povedal Omar Naber in dodal, da je neudeležba Slovenije na Evroviziji tudi končni dokaz, da gre med drugim tudi za politični dogodek. Foto: Mediaspeed "Povedati moram, da si mnenja še nisem oblikoval. Stvar je zanimiva, seveda pa je tukaj v ozadju politika. To je tudi končni dokaz, da je Evrovizija med drugim politično tekmovanje oziroma politični dogodek. Ne pravim pa, da gre izključno za politični dogodek, ampak je med drugim tudi to. To je moje objektivno mnenje. Subjektivnega mnenja o tem pa nimam, ker nimam dovolj znanja, da bi lahko presojal, ali je prav oziroma narobe, da Slovenija ni sprejela sodelovanja in da tega tekmovanja ne bo predvajala," je povedal pevec Omar Naber in ob tem dodal:

"Nimam dovolj informacij in znanja o tem, da bi se postavil na katerokoli stran in presojal, ali je prav ali narobe, da Avstrija brez Izraela ne želi prirediti tekmovanja za pesem Evrovizije," je za Siol.net svoje misli o neudeležbi Slovenije strnil Omar Naber. Temu je dodal:

"Ker nimam dovolj informacij in znanja o tem, bi bilo arogantno, če bi se postavil na katerokoli stran. Mislim, da je zgodba večplastna in da je zelo narobe, če se mimogrede postaviš na eno ali drugo stran. V tem primeru bom ostal neopredeljen, lahko pa rečem, da se mi to zdi škoda," je še povedal Naber.

Aleš Vovk - Raay (duo Maraaya): Vsaka nacionalna televizija mora sama presoditi, katere projekte postavlja v ospredje

"Vsaka nacionalna televizija mora sama presoditi, kako razporeja sredstva in katere projekte postavlja v ospredje," je prepričan Aleš Vovk - Raay, ki je na Evroviziji z duetom Maraaya nastopil prav na Dunaju pred desetimi leti. Foto: Gaja Hanuna "Ker sem se tekmovanja že večkrat udeležil, lahko rečem, da prinaša izjemno izkušnjo, ogromno znanja in neprecenljive stike v mednarodni glasbeni industriji. A hkrati razumem, da mora vsaka nacionalna televizija sama presoditi, kako razporeja sredstva in katere projekte postavlja v ospredje," je bil kratek, a glede odločitve, da Slovenija prihodnje leto na glasbenem tekmovanju ne bo sodelovala, jasen glasbenik in producent Aleš Vovk - Raay, ki je z Marjetko Vovk v duetu Maraaya na Evroviziji leta 2015 s skladbo Here For You sodeloval prav na Dunaju v Avstriji.

Slovenija (vsaj) za zdaj ne bo sodelovala na Evroviziji

V osnutku programskega načrta Radiotelevizije Slovenija za prihodnje leto piše, da Slovenija ne bo sodelovala na Evroviziji na Dunaju prihodnje leto, niti je ne bo prenašala. Predsednica uprave RTV Slovenija Natalija Gorščak je povedala, da odločitev lahko spremenijo, če na Evroviziji ne bo Izraela.

Gorščak: Če Izraela ne bo na Evroviziji, bomo svetu RTV predlagali spremembo načrta

"Če pa se bo naslednji teden v četrtek, ko naj bi na generalni skupščini Evropske radiodifuzne zveze EBU glasovali o tem, ali bo Izrael na Evroviziji ali ne, zgodilo, da Izraela ne bo na Evroviziji, potem bomo svetu predlagali spremembo programsko-produkcijskega načrta in se bomo seveda tega festivala udeležili," je za TV Slovenija po sredini seji sveta zavoda povedala Gorščak.

O bojkotu tekmovanja, če bo sodeloval Izrael, razmišljajo tudi Španija, Nizozemska in Irska.