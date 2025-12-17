Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

17. 12. 2025,
18.46

19 minut

Liga NBA začela glasovanje za tekmo vseh zvezd

Glasovanje je odprto! Se Luka Dončić vrača po letu premora?

Luka Dončić all star | Se bo Luka Dončić po letu premora vrnil na tekmo vseh zvezd? | Foto Reuters

Se bo Luka Dončić po letu premora vrnil na tekmo vseh zvezd?

Foto: Reuters

Vodstvo severnoameriške lige NBA je danes odprlo glasovanje za nastop na tekmi All Star, ki bo v Los Angelesu v noči s 15. na 16. februar. Med glavnimi kandidati za igranje na njej je tudi slovenski as Luka Dončić (Los Angeles Lakers). Šestindvajsetletnik je med letoma 2020 in 2024 zbral pet nastopov na tekmi vseh zvezd.

Liga NBA bo glasove zbirala vse do konca dne 14. januarja, na določene dneve pa bodo glasovi šteli trojno, in sicer 21., 25. in 30. decembra ter 7. in 14. januarja.

Format tekem bo nov, saj bodo ameriški košarkarji sestavljali dve ekipi po osem, ostalih osem igralcev pa bo sestavljalo mednarodno ekipo. Vsaka osmerica bo nato z vsako odigrala eno tekmo, dolgo 12 minut. Najboljši dve ekipi se bosta nato pomerili še za naslov.

Za omenjene tekme bodo navijači, igralci in medijski poročevalci izbrali po pet članov "prve peterke" iz vsake konference, po sedem košarkarjev z vzhoda in zahoda pa bodo nato izbrali trenerji. Omejitev glede igralnih položajev tokrat ni.

Za zdaj še ni znano, kako bodo nato v dve ekipi razdelili 16 ameriških košarkarjev. Na spletni strani lige so zapisali, da bodo način izbire razkrili kasneje.

Favoriti za osmerico nastopajočih v mednarodni ekipi so poleg Dončića tudi Nikola Jokić, Giannis Antetokounmpo, Shai Gilgeous-Alexander, Victor Wembanyama in še nekateri drugi. Dončić je to sezono v dresu Lakers (18-7) odigral 19 tekem in v povprečju dosegel 34,7 točke, 8,8 skoka in 8,7 asistence.

Med ameriškimi igralci se bo še za svoj 22. zaporedni nastop na tekmi All Star potegoval LeBron James, Dončićev ekipni kolega pri jezernikih.

NBA Liga NBA Liga NBA All Star Luka Dončić Luka Dončić
