Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Sreda,
17. 12. 2025,
12.50

Osveženo pred

2 minuti

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
vino dobrodelnost dobrodelna dražba Vinakoper

Sreda, 17. 12. 2025, 12.50

2 minuti

Dobrodelni rekord: za liter chardonnayja iz koprske kleti iztržili 135 evrov

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
licitacija Vinakoper | Foto Arhiv organizatorja

Foto: Arhiv organizatorja

V kleti Vinakoper so priredili tradicionalno, že 26. dobrodelno dražbo barik sodčkov svojega vina, od katere zbrana sredstva namenijo pediatričnemu oddelku izolske bolnišnice.

Dražba barikov v Vinakoper, ki že več kot četrt stoletja velja za enega najlepših dobrodelnih dogodkov v slovenskem vinarskem prostoru, je letos postavila nove mejnike. Dogodek je privabil rekordno število udeležencev, med katerimi so bili vidni predstavniki gospodarstva, dolgoletni prijatelji kleti in številni novi podporniki. Že ob prvih dvignjenih tablicah je bilo jasno, da bo letošnja dražba nekaj posebnega – in res je prinesla izjemne številke.

licitacija Vinakoper | Foto: Arhiv organizatorja Foto: Arhiv organizatorja

Rekordni chardonnay za 135 evrov na liter

Liter najvišje draženega vzorca chardonnayja letnik 2025 je dosegel rekordnih 135 evrov, celotna prodaja pa je znašala blizu 200 tisoč evrov, kar je prav tako rekorden znesek posameznih dražb. Z dodatno osebno donacijo je k temu rekordnemu znesku prispeval častni gost večera Ivo Boscarol, ki je v uvodnem nagovoru dejal: "Moralna dolžnost vseh nas, ki lahko pomagamo ustanovam, kot je Splošna bolnišnica Izola, je, da damo tisto češnjico na tortico, da so lahko oskrbovanci kakšen dan z nasmehom več."

Predaja čeka Splošni bolnišnici Izola | Foto: Arhiv organizatorja Predaja čeka Splošni bolnišnici Izola Foto: Arhiv organizatorja

Skupaj zbrali že skoraj milijon evrov

Na dogodku sta predstavnici Pediatričnega oddelka Splošne bolnišnice Izola dr. Alenka Stepišnik in dr. Irena Cetin Lovšin prevzeli rekordni ček v višini 156.001,40 evra ter se zahvalili za podporo, ki jim omogoča opremljanje in razvoj oddelka, ključnega za zdravstveno oskrbo otrok slovenske Istre. Ček odraža znesek, ki se je lani stekel na račun Vinakoper – sredstva, dražena na dogodku, se namreč nakazujejo postopno, kakor kupci plačujejo draženo vino. Z letošnjim izkupičkom se skupni znesek vseh dosedanjih dražb približuje že milijonu evrov.

vino dobrodelnost dobrodelna dražba Vinakoper
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.