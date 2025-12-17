Dobrodelni rekord: za liter chardonnayja iz koprske kleti iztržili 135 evrov

Dražba barikov v Vinakoper, ki že več kot četrt stoletja velja za enega najlepših dobrodelnih dogodkov v slovenskem vinarskem prostoru, je letos postavila nove mejnike. Dogodek je privabil rekordno število udeležencev, med katerimi so bili vidni predstavniki gospodarstva, dolgoletni prijatelji kleti in številni novi podporniki. Že ob prvih dvignjenih tablicah je bilo jasno, da bo letošnja dražba nekaj posebnega – in res je prinesla izjemne številke.

Foto: Arhiv organizatorja

Rekordni chardonnay za 135 evrov na liter

Liter najvišje draženega vzorca chardonnayja letnik 2025 je dosegel rekordnih 135 evrov, celotna prodaja pa je znašala blizu 200 tisoč evrov, kar je prav tako rekorden znesek posameznih dražb. Z dodatno osebno donacijo je k temu rekordnemu znesku prispeval častni gost večera Ivo Boscarol, ki je v uvodnem nagovoru dejal: "Moralna dolžnost vseh nas, ki lahko pomagamo ustanovam, kot je Splošna bolnišnica Izola, je, da damo tisto češnjico na tortico, da so lahko oskrbovanci kakšen dan z nasmehom več."

Predaja čeka Splošni bolnišnici Izola Foto: Arhiv organizatorja

Skupaj zbrali že skoraj milijon evrov

Na dogodku sta predstavnici Pediatričnega oddelka Splošne bolnišnice Izola dr. Alenka Stepišnik in dr. Irena Cetin Lovšin prevzeli rekordni ček v višini 156.001,40 evra ter se zahvalili za podporo, ki jim omogoča opremljanje in razvoj oddelka, ključnega za zdravstveno oskrbo otrok slovenske Istre. Ček odraža znesek, ki se je lani stekel na račun Vinakoper – sredstva, dražena na dogodku, se namreč nakazujejo postopno, kakor kupci plačujejo draženo vino. Z letošnjim izkupičkom se skupni znesek vseh dosedanjih dražb približuje že milijonu evrov.