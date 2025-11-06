V modrem novembru Telekom Slovenije in Xiaomi skupaj za zdravje moških

V novembru, ko brki postanejo simbol ozaveščanja o zdravju moških, Telekom Slovenije in Xiaomi ponovno združujeta moči z društvom OnkoMan. Skupni cilj ostaja enak: spodbuditi moške, da pravočasno poskrbijo za svoje zdravje, prisluhnejo svojemu telesu in se ob prvih znakih težav obrnejo na zdravnika.

November, znan tudi kot movember, se navzven kaže kot mesec brkov, a je predvsem mesec pogovora o raku prostate, mod, debelega črevesa in drugih oblikah raka, ki prizadenejo moške. Društvo OnkoMan opozarja, da je zgodnje odkrivanje bolezni ključno za uspešno zdravljenje.

Društvo OnkoMan ponovno opozarja, da je zgodnje odkrivanje raka prostate, mod, debelega črevesa in drugih oblikah raka, ki prizadenejo moške, ključno za uspešno zdravljenje. Foto: OnkoMan

Velik pomen preventive

OnkoMan je prvo slovensko društvo, ki se osredotoča na ozaveščanje moških o raku in pomenu skrbi za zdravje ter zagotavlja podporo tudi družinskim članom obolelih. Letos posebno pozornost namenjajo raku prostate. Moški, starejši od 50 let, so še posebej ranljiva skupina, saj se tveganje za raka prostate s starostjo povečuje. Pozornost na spremembe, kot so težave pri uriniranju ali bolečine, ter redno samopregledovanje in obisk presejalnih pregledov so zato ključni koraki do zdravja.

"November je za nas več kot simbol brkov – je priložnost, da moškim damo glas in jih spodbudimo k skrbi za svoje zdravje. Preventiva ni šibkost – je pogum," poudarja predsednik društva OnkoMan Matej Pečovnik. "S pogovorom, ozaveščanjem in zgledom lahko rešujemo življenja."

Predsednik društva OnkoMan Matej Pečovnik Foto: Gaja Hanuna

Nakup Modrega Fona novembra pomaga tudi drugim

V podporo ozaveščanju Telekom Slovenije in Xiaomi letos znova predstavljata posebno ponudbo Modri Fon novembra. Del prihodkov od prodaje izbranih pametnih telefonov bo doniran društvu OnkoMan, ki sredstva uporablja za pomoč moškim z diagnozo raka in njihovim družinam.

Kupci lahko izbirajo med telefonom Redmi Note 14 Pro 5G za 246 evrov (24 obrokov po 10,25 evra, prihranek 66 evrov) in telefonom Redmi Note 14 Pro+ 5G za 360 evrov (24 obrokov po 15 evrov, prihranek 72 evrov). V obeh primerih kupci kot darilo prejmejo še brezžični zvočnik Xiaomi Sound Party.

V podporo ozaveščanju o rakastih obolenjih, ki prizadenejo moške, sta Telekom Slovenije in Xiaomi letos znova predstavila posebno ponudbo Modri Fon novembra. Foto: Ana Kovač

V skrbi povezani vse leto

Do zdaj sta Telekom Slovenije in Xiaomi društvu OnkoMan skupaj že prispevala 25 tisoč evrov, kar je omogočilo številne aktivnosti za ozaveščanje in podporo moškim z rakom.

Čeprav november mine, skrb za zdravje ne sme. Društvo OnkoMan s podporo partnerjev, kot sta Telekom Slovenije in Xiaomi, vse leto spodbuja moške, naj govorijo o svojih težavah, se pregledujejo in poiščejo pomoč pravočasno. Zdravje ni samoumevno, zato je vsaka pobuda, ki spodbuja k preventivi, korak k bolj ozaveščeni in zdravi družbi. Samopregledovanje moških vse od takrat, ko jim začnejo rasti brki, in udeležba presejalnih pregledov, ki so na voljo v Sloveniji, pozitivno vplivata na pravočasno diagnozo, kar pomembno poveča možnosti za uspešno zdravljenje.