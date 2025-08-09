Bodoče mamice, ali poznate vitamin, ki krepi otrokovo pamet?

Nova študija ameriških raziskovalcev je pokazala, da višja raven vitamina D v zgodnji nosečnosti lahko okrepi možganske sposobnosti otrok med sedmim in 12. letom.

Dolgemu seznamu blagodejnih vplivov "sončnega" vitamina D se je pridružilo še eno odkritje, ki bo predvsem zanimivo za bodoče mamice.

Vitamin D ima namreč lahko ključno vlogo tudi pri razvoju možganov nerojenega otroka in tako vpliva na inteligentnost otroka več let kasneje.

912 mamic, njihovi otroci in en vitamin s presenetljivim učinkom na pamet

To je glavni sklep obsežne dolgoročne raziskave ECHO (Environmental Influences on Child Health Outcomes) pod okriljem ameriškega združenja zdravstvenih institutov NIH (National Institutes of Health).

V raziskavo so vključili 912 mater in njihove otroke. Materam so najprej izmerili raven vitamina D med nosečnostjo (največkrat okoli 23. tedna nosečnosti), nato pa so to korelirali z rezultati standardiziranih kognitivnih testov, ki so jih njihovi otroci opravili v starosti med sedem in 12 let.

V raziskavo so vključili 912 mater, ki so jim izmerili raven vitamina D med nosečnostjo, največkrat okrog 23. tedna. Foto: Shutterstock

Največji vpliv vitamina D ravno takrat, ko otrok še ne brca

Izkazalo se je, da so otroci mater z višjimi vrednostmi vitamina D med nosečnostjo dosegali boljše rezultate, predvsem pri reševanju problemov in prilagajanju novim razmeram. Korelacije pa niso ugotovili pri naučenem znanju, kot je na primer besedni zaklad.

Raziskava, katere izsledke so objavili v znanstveni reviji The American Journal of Clinical Nutrition, je poudarila zlasti, da je zgodnja nosečnost ključno obdobje, ko ima vitamin D največji vpliv na razvoj možganov otrok, je med drugim poudarila glavna raziskovalka v tej raziskavi prof. dr. Melissa M. Melough z oddelka za zdravstveno vedenje in prehransko znanost univerze v Delawaru. Razlika v rezultatih je bila najizrazitejša pri tistih otrocih, katerih matere so imele ustrezno raven vitamina D v zgodnji fazi nosečnosti.

Ena izmed ključnih ugotovitev nedavno objavljene ameriške raziskave je, da je zgodnja nosečnost ključno obdobje, ko ima vitamin D največji vpliv na razvoj možganov otrok. Foto: Shutterstock

Blagodejni učinki vitamina D na mamo in otroka

Ugotovili so tudi, da je bila povezava med vitaminom D in boljšim kognitivnim razvojem najmočnejša pri otrocih temnopoltih mater. Te so pogosteje izpostavljene pomanjkanju vitamina D zaradi več pigmenta v koži, zaradi česar njihova koža težje in v manjših količinah iz sončne svetlobe proizvaja vitamin D.

Že od prej so znani dodatni pozitivni učinki vitamina D tudi med nosečnostjo: prispeva k zdravemu razvoju kosti, zmanjšuje tveganje za preeklampsijo (resno zdravstveno stanje, ki se lahko razvije med nosečnostjo, običajno po 20. tednu, za katerega so značilni visok krvni tlak in prisotnost beljakovin v urinu (proteinurija), kar kaže na poškodbo ledvic, v hujših primerih lahko prizadene tudi jetra, možgane in druge organe ter ogrozi življenje matere in otroka), gestacijski diabetes, nizko porodno težo in prezgodnji porod.

Živila, bogata z vitaminom D Foto: Shutterstock

Vitamin D – naložba v zdravo prihodnost matere in otroka

Zaradi ugotovljenega pomena vitamina D med nosečnostjo avtorji raziskave predlagajo rutinsko testiranje ravni vitamina D v nosečnosti, pravočasnega dopolnjevanja prehrane z vitaminom D in oblikovanje ustreznih priporočil, zlasti za ranljive skupine. Raven vitamina D namreč ugotavlja preprosti krvni test.

Čeprav bodo za natančno določanje optimalnega odmerka in časa za jemanje vitamina D med nosečnostjo potrebne še dodatne raziskave, sporočilo raziskovalcev ne pušča dvoma: dopolnjevanje vitamina D pred nosečnostjo ali zgodaj med nosečnostjo je lahko ključni korak k zmanjšanju razlik v razvoju otrok ter dolgoročna naložba v njihovo kognitivno prihodnost.