Mamdani Newyorčanom obljubil začetek nove dobe

Newyorški župan Zohran Mamdani je v četrtek na prisegi pred mestno hišo privržencem, ki so se zbrali na prostem v mrazu po praznovanju novega leta, obljubil, da si bo odločno prizadeval za uresničitev vseh svojih progresivnih predvolilnih obljub, analitiki pa medtem opozarjajo na problem njihovega financiranja, poročajo newyorški mediji.

"Izvoljen sem bil kot demokratični socialist in bom vladal kot demokratični socialist," je dejal 34-letni v Ugandi rojeni musliman Mamdani.

Pred tem je takoj po vstopu v novo leto najprej prisegel v družinskem krogu v opuščeni postaji podzemne železnice pod mestno hišo - ne na sveto pismo, kot je to običaj v ZDA, ampak na koran. Prisego je vodila newyorška pravosodna ministrica Letitia James, nato pa se je je župan odpravil v pisarno.

V četrtek popoldne se je nato vrnil pred mestno hišo, kjer je vodil slovesnost ob nastopu položaja. Pred 4000 povabljenimi in več tisoč zbranimi mu je med drugimi stal ob strani neodvisni senator iz Vermonta Bernie Sanders, poroča televizija NBC.

Pravi, da bo delal tudi za tiste, ki ga niso podprli

Newyorška demokratska zvezna kongresnica Alexandria Ocasio Cortez je dejala, da bo Mamdani župan vseh Newyorčanov, in namignila, da bodo demokratski levičarji skušali Američanom dokazati, da so njihove politike dobre za navadne ljudi. "Če nam uspe tu, nam lahko uspe vsepovsod," je uporabila znani verz iz pesmi Franka Sinatre.

Sanders je dejal, da to, da so stanovanja skupaj s hrano in otroškim varstvom dostopni, ni nobena radikalna ideja, kot to trdijo republikanci. "Zahtevati, da bogati in velike korporacije plačajo pošteni delež davkov, ni radikalno, ampak pravilno," je dejal senator, množica pa je začela vzklikati "obdavčite bogate".

Mamdani je dejal, da bo delal tudi za tiste, ki ga niso podprli in se pred njimi ne bo skrival. To je dokazal že novembra, ko je v Beli hiši obiskal predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki ga je pred županskimi volitvami v svojem slogu ostro zmerjal, med obiskom pa presenetil vse in začel Mamdanija hvaliti.

"Mnogi nas bodo opazovali. Želijo vedeti, ali je prav, da spet upajo. Zato bomo naredili nekaj, kar Newyorčani znajo bolje kot kdor koli drug - svetu bomo vzgled," je dejal.

Uradno je 112. župan New Yorka

Mamdani je vodil ambiciozno kampanjo z obljubami o zastonj avtobusnih prevozih, zamrznitvi stanarin, zastonj otroškemu varstvu in drugih programih, za katere namerava najti denar v povišanju davkov bogatim. Vendar bo za to potreboval sodelovanje prestolnice zvezne države New York Albany, kjer v državnem kongresu in uradu demokratske guvernerke Kathy Hochul ni velikega navdušenja za višanje davkov.

Vendar pa je Hochul decembra v pogovoru za lokalno televizijsko postajo povedala, da si želi, da Mamdani uspe in bodo iskali kompromisne rešitve.

"Morda nam ne bo vedno uspelo, vendar nam nikoli ne bodo mogli očitati, da nam primanjkuje poguma za poskus," je pred mestno hišo v četrtek zagotovil Mamdani, ki je uradno postal 112. župan New Yorka, potem ko je mestna uprava pobrskala po arhivih in popravila statistiko, poroča NBC.