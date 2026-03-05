V Občini Braslovče so v sredo izvedli žreb za šest gradbenih parcel v okviru prve faze prodaje zemljišč za nadomestno gradnjo po poplavah. Župan Braslovč Tomaž Žohar je ob tem danes za STA dejal, da je žreb najslabša mogoča rešitev, a da je bil zaradi enakega prednostnega reda prijaviteljev to edini zakoniti način za določitev kupca.

Občina je sprva pripravila predpostopek v sodelovanju s službo vlade za obnovo, s katerim so med zainteresirane razdelili 98 predvidenih parcel brez podvajanja interesov. Do zdaj je bilo izkazanih 89 interesov, je povedal župan.

Razpis so ponovili trikrat

Zaplet je po njegovih besedah nastal, ko so se v skladu kmetijskih zemljišč in gozdov odločili, da v prvi fazi razpiše le 24 parcel na delu Letuša, na levem in desnem bregu Gmajne ter za širitev naselja Braslovče z Rakovljami. Zaradi negotovosti glede naslednjih faz in rasti stroškov gradnje so se številni poplavljenci, tudi tisti iz kasnejših faz, prijavili na prve razpisane parcele, kar je povzročilo podvajanje interesov.

Za 24 razpisanih parcel je tako občina prejela 47 vlog, razpis pa so morali trikrat ponoviti. Šest parcel so zdaj dodelili z žrebom, preostale pa bodisi prijaviteljem z zakonito predkupno pravico bodisi v primerih, ko je bil izkazan le en interes. Po županovih besedah je bile tako razdeljenih vseh 24 parcel iz prve faze. Cena za kvadratni meter znaša 61,55 evra.

Eni zadovoljni, drugi razočarani

Po žrebu je ena od udeleženk izrazila razočaranje. Po njenem mnenju je žalostno, da se o tako pomembnih vprašanjih odloča z žrebom. Poudarila je, da je z možem računala na pridobitev parcele, saj sta bila v prvem sklopu po neuradnem dogovoru edina prijavljena. Na tej podlagi sta že naročila in delno plačala hišo, zdaj pa jima po njenih besedah preostane le še možnost prijave v četrtem sklopu, če bo sploh izveden. Opozarja tudi na finančno negotovost, saj denar izgublja vrednost, stroški gradnje pa rastejo.

Ena od izžrebanih občank pa je povedala, da sta z možem iskala večjo parcelo, a sta kljub temu zadovoljna z izidom žreba.

Župan Žohar je poudaril, da je bilo med občani v sredo čutiti veliko napetosti in razočaranja, saj negotovost in inflacija dodatno povečujeta pritisk na družine, ki čakajo na gradnjo novih domov.

V torek je sicer sklad objavil tudi drugo in tretjo fazo prodaje zemljišč. Skupaj gre za 33 parcel. Rok za oddajo vlog je sedem dni, odpirali pa jih bodo prihodnjo sredo. Po županovi oceni bo postopek do pravnomočnosti odločb in možnosti podpisa kupoprodajnih pogodb trajal od dva do tri mesece.