Policija ulovila kradljivce, eno osumljenko je zadržal občan

Na Policijski upravi Ljubljana so v mesecu marcu obravnavali več velikih tatvin in z uspešnimi preiskavami tudi prijeli osumljence že na kraju ali kmalu po kaznivem dejanju, so sporočili s policije.

2. marca so policijo zvečer obvestili, da se je sprožilo več alarmov na bencinskem servisu na območju Medvod. Policisti so se nemudoma odpravili na kraj dogodka, kjer so na poti proti bencinskemu servisu opazili dve osebi, za kateri se je izkazalo, da sta povezani z vlomom.

Ogledali so si kraj kaznivega dejanja, z zbranimi obvestili in opravljenim postopkom z osumljenima pa ugotovili, da sta iz prodajalne ukradla več tobačnih izdelkov in lastnika oškodovala za okoli pet tisoč evrov.

Foto: PU Ljubljana

Pridržali so 25- in 21-letnega osumljenca, pri katerima so v nadaljevanju po odredbi sodišča opravili še hišni preiskavi. Našli in zasegli so ukradene predmete, ki so jih vrnili lastniku, pridržanje pa so po naročilu tožilstva odpravili. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja velike tatvine. Po vseh zbranih obvestilih bodo podali kazensko vadbo na pristojno državno tožilstvo.

Osumljenko v Šiški zadržal občan

Na območju Šiške se je 3. marca zgodil vlom v večstanovanjsko hišo, o čemer so policijo obvestili okoli 16. ure.

Na kraju je občan do prihoda policistov zadržal osumljenko. Policisti so tam ugotovili, da gre za 28-letno državljanko Hrvaške. Z zbranimi obvestili in ogledom kraja kaznivega dejanja so ugotovili, da je osumljena med begom odvrgla torbico, v kateri so bili ukraden denar in pripomočki za vlamljanje. Drugi osumljenec je s kraja pobegnil.

Tudi v tem primeru je lastnik ukradeno dobil nazaj, policisti pa nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja velike tatvine ter z aktivnostmi za izsleditev drugega osumljenca. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

"Ob tem se zahvaljujemo občanu, ki je s svojo prisebnostjo na kraju zadržal osumljenko do prihoda policistov in s tem omogočil hitro in učinkovito ukrepanje pri obravnavi kaznivega dejanja. Njegovo ravnanje predstavlja pomemben prispevek k varnosti skupnosti," so zapisali pri Policijski upravi Ljubljana.

Vlom v stanovanjsko hišo v Kočevju

11. marca se je okoli 19.30 zgodil še vlom v stanovanjsko hišo na območju Kočevja.

Na kraj so napotili več policijskih patrulj, ki so v hiši prijele dva osumljenca. Po doslej zbranih obvestilih sta 19-letni in mladoletni osumljenec vlomila v stanovanjsko hišo, iz katere sta skušala ukrasti več različnih predmetov, kar pa so jima policisti preprečili.

Na podlagi določil zakona o kazenskem postopku sta v pridržanju, oba pa so že v preteklosti obravnavali zaradi premoženjskih kaznivih dejanj. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja in bodo o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.