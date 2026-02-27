Panika v bližnji državi: po 20 letih iz zapora izpuščen eden najnevarnejših morilcev

Obsojeni dvojni morilec Goran Kotaran iz Kozarske Dubice iz Bosne in Hercegovine je bil v petek po 20 letih izpuščen iz zapora. Kotaran je bil s pravnomočno sodbo obsojen zaradi dveh umorov, storjenih v letih 2005 in 2006. Njegovi žrtvi sta bili Predrag Vrban, znan po vzdevku Pedi Lopov, in Sead Kanurić, znan kot Steva Mucavi. Oba sta bila zadavljena, njuni trupli pa so kasneje našli pokopani.

Po poročanju Nezavisnih novin je Kotaran prek družinskega člana, še preden je prišel iz zapora, že zaprosil za stanovanje v Banjaluki. Čeprav je doma iz Kozarske Dubice, se zdi, da se je po izpustitvi iz zapora odločil za selitev v večje mesto.

Direktor zavoda za prestajanje kazni v Banjaluki Saša Gligorić je potrdil, da so bile o njegovi izpustitvi obveščene vse pristojne institucije. Po izpustitvi iz zapora je bil organiziran varnostni sestanek.

Sodili so mu tudi zaradi umora na Švedskem

Kotaran je kazen začel prestajati v začetku leta 2008 v zavodu za prestajanje kazni v Foči. Novembra 2024 je bil premeščen v zavod za prestajanje kazni v Banjaluki, od koder je zdaj izpuščen.

Zanimivo je, da so Kotaranu razen za zločine, storjene v Bosni in Hercegovini, sodili tudi zaradi umora na Švedskem. Tam so ga sodni izvedenci razglasili za norega, nakar so ga pred 23 leti deportirali v Bosno in Hercegovino. Njegova izpustitev ponovno odpira vprašanje nadzora in ocene tveganja za tiste, ki so bili obsojeni za huda kazniva dejanja, zlasti ko gre za več umorov.