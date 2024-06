Poplavna obnova: Kdaj se bodo prve družine lahko preselile še vedno ni jasno

Seznam objektov, ki so po uničujoči ujmi avgusta lani predvideni za odstranitev, je fleksibilen in se bo lahko spreminjal, dokler stroka ne bo podala končne odločitve, je v izjavi za medije dejal vodja vladne službe za obnovo Boštjan Šefic. Do zdaj so sicer zaključili 28 cenitev, Šefic pa je opozoril na številne izzive, s katerimi se soočajo cenilci. Na seznamu za odstranitev je trenutno 343 objektov. Kdaj se bo začelo graditi hiše za nadomestitvene objekte in kdaj se bo prva družina lahko preselila, še vedno ni jasno.

Kot je v današnji izjavi za medije dejal Boštjan Šefic, je ta seznam odprt in fleksibilen ter se bo zelo verjetno v prihodnosti še spreminjal.

Na podlagi strokovnih mnenj, ki so jih zbrali v državni tehnični pisarni, je po Šeficovih besedah prišlo do odločitve, da je 50 objektov takih, ki jih bodo lahko ustrezno zavarovali proti poplavam in drugim nevarnostim, in bodo umaknjeni s tega seznama. Na drugi strani pa bodo zelo verjetno nekateri objekti, ki so jih strokovnjaki zaznali na terenu, morda v naslednjem obdobju tudi še umeščeni na ta seznam, je dodal.

"Šele tedaj, ko bomo vse to pregledali in ko bo stroka povedala končne odločitve, bomo lahko potegnili črto in povedali, kakšno je končno število teh objektov," je bil jasen vodja vladne službe za obnovo po poplavah in plazovih.

Do zdaj je vlada sprejela 44 sklepov o odstranitvi objektov, v vladni proceduri je trenutno 29 sklepov, v potrditvi na svetu za obnovo pa je 56 objektov.

Država v Strugah načrtuje ureditev zadrževalnikov za visoke vode Savinje

Zaključenih je bilo 28 cenitev objektov, pri čemer so na pogovore povabili sedem lastnikov teh objektov. Na povabilo sta se iz različnih razlogov odzvala dva lastnika.

"Zato smo se odločili, da gremo v naslednjem tednu na teren in jih ponovno povabimo ter seveda tudi vse ostale z namenom, da jim predstavimo te cenitve, da imajo možnost preveriti te cenitve, ugotoviti ali je vse potrebno upoštevano in potem bo to tudi podlaga za pripravo pogodb v naslednjem koraku," je pojasnil Šefic.

Foto: Matic Prevc/STA V začetku junija je bilo pet krajanov od 20, ki so na seznamu za izselitev, na sestanku pri Šeficu. Predstavil jim je ocene njihovih z ujmo poškodovanih objektov, krajani z ocenami niso bili zadovoljni, je za STA povedal krajan Strug Paul Orešnik. Po pojasnilih Orešnika jim je Šefic tudi dejal, da je življenje v Strugah nevarno, in da država po njihovi izselitvi načrtuje v tem kraju ureditev zadrževalnikov za visoke vode Savinje.

Za vse objekte pripravljene strokovne podlage

Župan Braslovč Tomaž Žohar je medtem za STA zatrdil, da noben občan Braslovč do ponedeljka še ni prejel nobenega sklepa o odstranitvi objekta. Povedal je, da so vse strokovne analize, v katerih je bilo opredeljenih in analiziranih pet različnih variant zaščite ljudi v poplavno ogroženem Letušu dokazale, da se na tem območju prebivalci pred poplavami ne morejo zaščititi. Prebivalci desnega brega Savinje v Letušu naj bi ta teden prejeli sklepe o odstranitvi objektov, za levi breg pa še ni znano, kdaj naj bi se to zgodilo.

"Za vse te objekte, za katere državna tehnična pisarna pripravlja strokovne ocene, je bilo treba pripraviti strokovne podlage. Ko so kolegi vodarji in geologi začeli delati na teh zadevah, se je ugotovilo, da te podlage, ki so bile pripravljene oziroma na razpolago, niso ustrezne in so morali delati dodatne študije, dodatna preverjanja," je danes poudaril Šefic ter dodal, da je to terjalo veliko časa in prispevalo k temu, da se je celotna časovnica zavlekla.

Zdaj imajo za praktično vse objekte pripravljene strokovne podlage. Te bo zdaj dobila državna tehnična pisarna in postopki bodo tekli naprej. Ko bodo za zadnji objekt prejeli strokovne podlage, bodo po Šeficovih besedah naredili tudi temeljito časovnico za naprej, ki bo temeljila tudi na sedanjih izkušnjah.

Zahtevne cenitve objektov

Časovnica se je zamaknila tudi zaradi težav pri cenitvah objektov. Te so se izkazale za izjemno zahtevne, zlasti v prvih dveh svežnjih, ko so morali cenilci ocenjevati nepremičnine, ki so bile popolnoma uničene, jih je odnesla voda oziroma so bile zasute, je opozoril Šefic.

Župan Braslovč Tomaž Žohar je zatrdil, da noben občan Braslovč do ponedeljka še ni prejel nobenega sklepa o odstranitvi objekta. Foto: Matic Prevc/STA "V skladu z zakonom o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev je treba ceniti objekte na 31. julij 2023, torej za nazaj. To pomeni, da morajo cenilci pregledati tudi določeno dokumentacijo, torej načrte, vse tisto, kar je na razpolago. Pri objektih, ki so bili pa uničeni, ki so pod plazovi, ki jih je odnesla voda ali popolnoma uničila voda, pa seveda tudi iskati druge vire, na podlagi katerih so lahko naredili te ocene," je dejal.

Zdaj bodo sicer prišli na vrsto objekti, ki še vedno stojijo, zaradi česar bodo po Šeficovem prepričanju te cenitve potekale lažje in hitreje.

Kdaj se bo začelo graditi hiše za nadomestitvene objekte in kdaj se bo prva družina lahko preselila, še vedno ni jasno. "Datuma vam ne znam povedati, je pa še vedno cilj druga polovica letošnjega leta," je dejal Šefic.