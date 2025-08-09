Komenda je danes najbolj kolesarsko mesto v Sloveniji. Ne samo, da tam poteka kriterijska dirka v okviru sedme izvedbe pokala Tadeja Pogačarja, na startni listi je tudi štirikratni zmagovalec Toura sam Tadej Pogačar, ki je pred tem na novinarski konferenci strnil misli po nedavnem novem zmagoslavju v Franciji. Tekmovalni dogodek za vse kolesarske kategorije (od dečkov in deklic do članov in članic) je tudi priložnost za stik Pogačarja z navijači in proslavljanje njegovih uspehov.

Tadej Pogačar je pred dirko prišel na novinarsko konferenco. Foto: Aleš Fevžer Kolesarska preizkušnja za Pokal Tadeja Pogačarja je bila običajno na sporedu konec junija, tokrat pa so jo zaradi želje Tadeja Pogačarja, da se je tudi sam udeleži in nanjo povabi svoje kolesarske prijatelje, prestavili na avgust. Spremenjena je tudi trasa, saj so organizatorji – Kolesarsko društvo Rog (Pogi in Pika team) – dirko iz Poslovne cone Komenda preselili v sam center mesta.

Start kroga je pred občinsko zgradbo, ob znamenitem rumeno-rožnatem krožišču, cilj pa na vrhu krajšega vzpona pred cerkvijo.

Člani bo dirkali od 19.30 naprej. Kolesarji v elitni kategoriji bodo morali prevoziti 35 krogov, kar pomeni, da bo obilo priložnosti za pristno navijaško doživetje. Na startu so vsi najboljši slovenski kolesarji in kolesarke v mlajših kategorijah, od članov pa si bodo startno številko poleg prvega zvezdnika cestnega kolesarstva Tadeja Pogačarja pripeli še njegova moštvena kolega Tim Wellens in Pavel Sivakov ter Matteo Trentin (Tudor). Na startni listi so tudi Matej Mohorič, Matevž Govekar (oba Bahrain Victorious), Luka Mezgec (Jayco AIUIa), ki je dirko dobil že trikrat, in Pogačarjeva zaročenka Urška Žigart (AG Insurance – Soudal Team).

Tadej Pogačar je skupaj s svojo izbranko v petek treniral na domačih cestah: