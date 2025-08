Rafal Majka napovedal slovo

Poljski kolesarski as Rafal Majka, ki se je v bogati karieri uveljavil kot eden najboljših gorskih pomočnikov in je že leta 2012 Albertu Contadorju pomagal do zmage na Dirki po Španiji, v letih 2021, 2022 in 2023 pa je bil v ekipi Tadeja Pogačarja na Dirkah po Franciji in z najboljšim kolesarjem sveta tudi na lanskem Giru, je napovedal upokojitev po sezoni 2025.