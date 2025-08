Tadej Pogačar prihaja v Slovenijo, in to na dirko, ki nosi njegovo ime

Prihodnjo soboto, 9. avgusta, od 15. ure naprej bo v Komendi potekala pravljična 7. izvedba kolesarske dirke Pokal Tadeja Pogačarja. Tokrat bo na dirki nastopil tudi aktualni zmagovalec Dirke po Franciji Pogačar, ki je na unikatni kolesarski dogodek povabil tudi svoje prijatelje iz ekip svetovne serije. Svojo udeležbo so že potrdili Tim Wellens, belgijski državni prvak, Pavel Sivakov, Luka Mezgec, Matej Mohorič in Matteo Trentin, na nekaj potrditev organizatorji še čakajo. Na dirki bodo nastopile tudi vse preostale selekcije, od najmlajših dečkov in deklic do kategorije Elite.

Pokal Tadeja Pogačarja, ki ga Kolesarsko društvo Rog organizira že od leta 2019, je letos zamenjal termin in lokacijo. Iz konca junija se je preselil v avgust, iz Poslovne cone v Komendi pa v samo središče mesta, pred občinsko stavbo.

Razlog za spremembo je prav interes Tadeja Pogačarja, da bi bil prisoten na kolesarski preizkušnji, ki nosi njegovo ime.

Startni prostor kriterijske dirke Tadeja Pogačarja v Komendi. Foto: Občina Komenda

"Ker je bilo že vnaprej jasno, da junija njegova udeležba ne bo mogoča, saj sta bila takrat na njegovem koledarju Kriterij po Dofineji in Dirka po Franciji, so se organizatorji odločili za terminsko prestavitev dogodka na obdobje po Touru. Na Tadejevo željo, da bi pokazal, od kod prihaja, pa so traso dirke premaknili v središče Komende," je za Sportal pojasnila Teja Hauptman, tiskovna predstavnica ekip Pogi in Pika Team.

Pogačar na svojem kriteriju leta 2020. Foto: Aleš Fevžer Kolesarji – na startu bodo od najmlajših dečkov in deklic do članske kategorije Elite – bodo na kriterijski dirki vozili en kilometer dolge kroge od zdaj že globalno znanega krožišča v Komendi, ki ga domačini redno prebarvajo v barve, ki Pogačarju trenutno glede na dosežek najbolj pristajajo, do cilja na vrhu vzpona pred cerkvijo.

Zvezdniška udeležba

Pogačar je na dirko povabil tudi svoje prijatelje iz sveta kolesarstva, za zdaj so svojo udeležbo potrdili moštvena kolega iz ekipe UAE Emirates Tim Wellens in Pavel Sivakov, Luka Mezgec (njegov moštveni kolega Michael Matthews je še pod vprašajem), Matej Mohorič in Matteo Trentin, pričakujejo pa še nekatera druga imena, a zaradi natrpanega urnika njihova potrditev še ni gotova.

Dogodek, ki ga organizirata Kolesarsko društvo Rog, še posebej aktivni so trenerji ekip Pogi in Pika Team, aktivno sta vpeta tudi Marjeta in Mirko Pogačar, starša prvega kolesarja svetovne lestvice, in občina Komenda, je na nek način tudi neformalni sprejem štirikratnega zmagovalca Toura, zato je vabilo namenjeno čim širši javnosti.

Tadej Pogačar in Tim Wellens Foto: Reuters

Od 15. ure do večernih ur

Dirka se bo v soboto, 9. avgusta, začela ob 15. uri, ko bodo startali dečki in deklice. Ob 16.30 bo start mlajših mladincev, ki bodo prevozili 21 krogov oziroma 21 km, ob 17.15 pa bodo startali starejši mladinci (U19), ki jih čaka 24 krogov. Ob 18.30 bo start za mlajše in starejše mladinke ter kolesarke iz kategorije Elite (21 km oz. 21 krogov), medtem ko bodo kolesarji iz članske kategorije startali ob 19.30. V pravem zvedniškem šovu jih čaka 35 krogov oziroma 35 kilometrov.

