Avtor:
STA

Torek,
12. 8. 2025,
9.04

UCI Primož Roglič Primož Roglič Tadej Pogačar Tadej Pogačar

UCI lestvica

Pogačar kraljuje na svetovni lestvici, Roglič peti

Tadej Pogačar Komenda | Foto Nebojša Tejić/STA

Foto: Nebojša Tejić/STA

Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar ima na svetovni lestvici Mednarodne kolesarske zveze (Uci) z 11.465 točkami pred prvim zasledovalcem, Dancem Madsom Pedersenom (4486 točk), skoraj sedem tisoč točk naskoka. Drugi slovenski as Primož Roglič (3841) je nazaj v najboljši peterici kolesarjev na svetu.

V "top 5" sta tretji in četrti še Nizozemec Mathieu Van der Poel (4261) in Belgijec Wout Van Aert (3847). V najboljši deseterici je glede na prejšnjo lestvico dve mesti izgubil Danec Jonas Vingegaard (3239), ki je po novem osmi kolesar sveta.

Zmagovalec nedavne dirke po Poljski, Pogačarjev moštveni kolega Američan Brandon McNulty je po slavju skočil skočil za 27 mest in je po novem 38. kolesar sveta.

Svetovni prvak Pogačar pa je številka 1 na svetu vse od konca septembra 2021. Med preostalimi Slovenci so med prvimi 500 kolesarji še Matej Mohorič (525) na 183. mestu, Jakob Omrzel (282) je 325., Matevž Govekar (256) 343. in Jaka Marolt (163) 485. Vsi so zdrsnili po lestvici glede na prejšnjo.

V seštevku držav je v vodstvu ostala Belgija (17.532) pred Slovenijo (16.784), po novem pa je na tretje mesto napredovala Italija (14.330).

Med kolesarkami je na vrhu ostal nizozemski dvojec Demi Vollering (4779) pred Loreno Wiebes (3838), najboljša Slovenka Urška Žigart (564) je na 73. mestu.

UCI Primož Roglič Primož Roglič Tadej Pogačar Tadej Pogačar
