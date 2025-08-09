Monačan Victor Langellotti (Ineos) je zmagovalec šeste, najtežje etape kolesarske dirke po Poljski. Po slavju na 147 kilometrov dolgi preizkušnji od Bukowine do Bukowine Tatrzanske je pred zadnjo etapo tudi prevzel skupno vodstvo.

Za tretjo zmago v karieri in prvo na dirkah ravni World Tour je bil Langellotti, pred etapo je bil drugi v seštevku, v sprintu boljši od Američana Brandona McNultyja (UAE Emirates). Tretji je bil Španec Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) z zaostankom sedmih sekund.

Tudi v skupnem seštevku sta zdaj v vodstvu danes najhitrejša, Monačan ima deset sekund naskoka pred Američanom, tretji je Švicar Jan Christen (UAE Team Emirates), ki za Langellottijem zaostaja 22 sekund.

Do danes vodilni Francoz Paul Lapeira (Decathlon AG2R La Mondiale), ki je sicer v sredo padel, a kljub bolečim rebrom do petka še ostal v vodstvu, pa je na težki preizkušnji s številnimi vzponi močno zaostal. Cilj je dosegel šele na 46. mestu s šestimi minutami in pol zaostanka, skupno je padel na 34. mesto.

V nedeljo kolesarje, med katerimi ni Slovencev, čaka še zadnja etapa dirke po Poljski, 12,5 kilometra dolga posamična vožnja na čas v okolici rudnika soli Wieliczka.