Avtor:
Pe. M.

Petek,
8. 8. 2025,
11.54

svetovno prvenstvo v kolesarstvu kolesarstvo Wout Van Aert

Sezono bo končal 20. septembra

Wout van Aert izpušča svetovno prvenstvo

Avtor:
Pe. M.

Wout van Aert bo izpustil svetovno prvenstvo. Zaradi obsežnega tekmovalnega urnika jo bo končal 20. septembra, tik pred začetkom prvenstva.

Wout van Aert bo izpustil svetovno prvenstvo. Zaradi obsežnega tekmovalnega urnika jo bo končal 20. septembra, tik pred začetkom prvenstva.

Foto: Guliverimage

Nizozemska ekipa Visma | Lease a Bike je objavila tekmovalni spored svojega zvezdnika Wouta van Aerta do konca sezone. Zaključil jo bo 20. septembra z dirko SUPER 8 Classic, kar pomeni, da izpušča svetovno prvenstvo, ki bo septembra v Ruandi.

Ugibanj, ali bo Wout van Aert nastopil na svetovnem prvenstvu v Ruandi, je konec. Belgijski zvezdnik bo prvenstvo izpustil, tekmovalno naporno sezono pa končal tik pred začetkom tega, na dirki SUPER 8 Classic 20. septembra.

"Pomembno je, da si dobro postavim pomembne cilje za zadnji del sezone. S tem koledarjem nam je zagotovo uspelo. Hkrati pa je po tako natrpani sezoni ključnega pomena, da ne pretiravamo. Zato smo se odločili, da sezono končamo po Super 8 Classicu in izpustimo tako svetovno kot evropsko prvenstvo," je 30-letnik dejal v sporočilu, ki ga je v javnost poslala njegova ekipa.

Van Aert naj bi se po Touru na dirke vrnil čez slaba dva tedna, ko bo sodeloval na Deutschland Tour, konec avgusta ga čaka Bretagne Classic, kjer je leta 2022 zmagal. Sredi septembra bo dirkal na kanadskih klasikah, sezono na cesti pa bo zaključil 20. septembra s Super 8 Classic.

Svetovno prvenstvo se bo v Ruandi začelo 21. septembra.

