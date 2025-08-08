Nizozemska ekipa Visma | Lease a Bike je objavila tekmovalni spored svojega zvezdnika Wouta van Aerta do konca sezone. Zaključil jo bo 20. septembra z dirko SUPER 8 Classic, kar pomeni, da izpušča svetovno prvenstvo, ki bo septembra v Ruandi.

Ugibanj, ali bo Wout van Aert nastopil na svetovnem prvenstvu v Ruandi, je konec. Belgijski zvezdnik bo prvenstvo izpustil, tekmovalno naporno sezono pa končal tik pred začetkom tega, na dirki SUPER 8 Classic 20. septembra.

"Pomembno je, da si dobro postavim pomembne cilje za zadnji del sezone. S tem koledarjem nam je zagotovo uspelo. Hkrati pa je po tako natrpani sezoni ključnega pomena, da ne pretiravamo. Zato smo se odločili, da sezono končamo po Super 8 Classicu in izpustimo tako svetovno kot evropsko prvenstvo," je 30-letnik dejal v sporočilu, ki ga je v javnost poslala njegova ekipa.

📆 𝗪𝗼𝘂𝘁'𝘀 𝗰𝗮𝗹𝗲𝗻𝗱𝗮𝗿 𝘂𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲



🗣️ Wout van Aert: “It’s important to still set important goals for the last part of the season, and with this calendar, we’ve certainly succeeded. At the same time, after such a packed season, it’s crucial not to overdo it." (1/2) — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) August 8, 2025

Van Aert naj bi se po Touru na dirke vrnil čez slaba dva tedna, ko bo sodeloval na Deutschland Tour, konec avgusta ga čaka Bretagne Classic, kjer je leta 2022 zmagal. Sredi septembra bo dirkal na kanadskih klasikah, sezono na cesti pa bo zaključil 20. septembra s Super 8 Classic.

Svetovno prvenstvo se bo v Ruandi začelo 21. septembra.