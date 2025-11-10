"Za ogled tretje nogometne lige plačaš 15 evrov, zakaj ne bi plačal za kolesarsko dirko?

Bo mitski vzpon na Alpe d’Huez v jugovzhodni Franciji, ki bo prihodnje leto kar dvakrat (v 19. in 20. etapi) gostil cilj etape na Dirki po Franciji, kmalu postal plačljiva razgledna točka? "Za ogled tretjeligaške nogometne tekme plačaš 15 evrov. Zakaj ne bi nekaj plačal za ogled najboljših kolesarjev na svetu," se ob tem sprašuje nekdanji zmagovalec dirke Milano–Sanrema in danes organizator dirk pri PP Sport Events Filippo Pozzato, ki je že uvedel vstopnino za dirko Veneto Classic. Bi vi idejo, da se na določenih delih trase največjih kolesarskih dirk uvede vstopnina, podprli? Sporočite nam v anketi na koncu članka.

Ko je nekdanji kolesar in vodja ekipe Jérôme Pineau v podkastu Grand Plateau predlagal, da bi navijači, ki bi si želeli Dirko po Franciji ogledati na najbolj ikoničnih vzponih, za to morali plačati vstopnino, je na družbenih omrežjih završalo.

Njegov cilj je jasen – več denarja za kolesarske ekipe. "Kolesarstvo je bilo vedno brezplačno, ampak brez kolesarjev nima smisla," je v zvezi s tem dejal Pineau. "Navijači pridejo gledat kolesarje, a ti od tega ne dobijo niti evra."

Po njegovem prepričanju organizatorji, kot je ASO, ki med drugim organizira tudi Tour, ustvarjajo velike prihodke z gostinskimi paketi in pravicami televizijskih prenosov, medtem ko ekipe finančno preživijo predvsem zaradi sponzorjev. "To ni vzdržno," je opozoril.

Uvedba vstopnine ni elitizem, ampak neizogiben korak

Idejo o uvedbi vstopnine za določene dele trase največjih kolesarski dirk podpira tudi nekdanji zmagovalec dirke Milano–Sanrema in danes organizator dirk pri PP Sport Events Filippo Pozzato. Pravi, da je to za preživetje športa nujno in da uvedba plačila ni elitizem, temveč neizogiben korak v športu, ki ne more več računati na vse manjša javna sredstva.

"Ljudje morajo razumeti, da denarja ne mečejo stran, saj jim nudimo storitev in predstavo," je za spletno stran SpazioCiclismo povedal Pozzato. "Smo edini šport brez sistema vstopnic. Ne moremo se večno zanašati na mesta in regije, ki se borijo s financami. Kolesarstvo ne more več preživeti na tak način."

Pozzato je model z uvedbo vstopnic že uvedel na svoji dirki Veneto Classic, kjer gledalci za 10 evrov kupijo vstopnico za dostop na znameniti vzpon Tisa, kjer so organizatorji poskrbeli za velike zaslone, glasbo, hrano in zabavni program.

"Prve reakcije so bile grobe, ljudje so me žalili, češ da ustvarjam razredni razkol. A za ogled tretjeligaške nogometne tekme plačaš 15 evrov. Zakaj ne bi nekaj plačal za ogled najboljših kolesarjev na svetu?"

Na začetku jeza, danes je odziv pozitiven

Kot pravi, se je miselnost hitro spremenila. "Na začetku so bili vsi jezni. Danes je odziv pozitiven. Zasnova je preprosta: ustvariti moramo samozadosten sistem – sicer je vse skupaj brez smisla."

Letos je vstopnico kupilo 720 gledalcev, kar je rekord njegove dirke. Cilj je tisoč prodanih vstopnic. "Potem lahko dvignemo ceno in kakovost doživetja, da se ljudje vračajo."

Pozzato vztraja, da cilj ni izključevanje, ampak ponujanje vrednosti. "Ljudem moraš razložiti, da denarja ne mečejo stran. Dobiš storitev in izkušnjo. To je tudi način, kako pritegniti mlajše. Razen na Giru ob cesti skoraj ni več ljudi, kolesarstvo moramo spet narediti zabavno."

Prepričan je, da morajo manjše dirke diverzificirati prihodke, če želijo preživeti. "Če ne bomo šli v to smer, bodo manjše italijanske dirke izumrle. Razen tistih, ki jih vodi RCS Sport, ostale ne morejo preživeti."

Pozzatovo razmišljanje je skladno s Pineaujevo kritiko, da je kolesarski finančni model zastarel, vendar Pozzato na težavo gleda z vidika organizatorja in željo po izboljšanju produkta. "V kolesarstvu bi vsi radi delali stvari tako, kot so jih vedno. Sam pa si želim sprememb, saj trenutni model ni vzdržen. Kolesarstvo mora postati šov – spektakel. In ni nam treba pokvariti športa, treba pa ga je obravnavati kot zabavo."

Po vzoru dirke po Flandriji

Kot vzor za spremembe navaja sever Evrope. "Model sem prevzel iz dirke po Flandriji, tam ljudje za 'hospitality' (gre za posebno, plačljivo območje za goste, kjer organizator ponudi bolj udobno in ekskluzivno doživetje dirke s hrano, pijačo, zasloni, darilci, ... op. a.) plačajo 500 evrov, medtem ko je pri nas težava že deset evrov. A če hočeš kakovosten produkt, storitve stanejo.«"

Predlog je takoj sprožil burne razprave v kolesarski karavani. Kaj o ideji menite vi?

