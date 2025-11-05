Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sreda,
5. 11. 2025,
15.01

Osveženo pred

7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
kolesarstvo Pascal Ackermann

Sreda, 5. 11. 2025, 15.01

7 minut

Selitev k Jayco AlUla

Ackermann po novem ekipni kolega Luke Mezgeca

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Pascal Ackermann | Pascal Ackermann bo po novem vozil za Jayco AlUlo. | Foto Guliverimage

Pascal Ackermann bo po novem vozil za Jayco AlUlo.

Foto: Guliverimage

Nemški kolesar Pascal Ackermann bo v prihodnji sezoni tekmoval za Jayco AlUlo, je avstralsko-savdsko moštvo sporočilo na spletni strani. Enaintridesetletni Nemec je podpisal dveletno pogodbo, vsaj v naslednjem letu pa bo tako njegov ekipni kolega tudi Slovenec Luka Mezgec.

Ackermann je bil zadnji dve sezoni član ekipe Israel-Premier Tech, pred tem pa je v letih 2022 in 2023 dirkal ob boku Tadeja Pogačarja in Domna Novaka (2023) pri UAE Team Emirates-XRG.

Najboljše čase je nemški sprinter preživel v dresu ekipe BORA-hansgrohe med letoma 2018 in 2021, ko je zabeležil 36 od skupno 41 zmag v karieri. Nazadnje je slavil na letošnji veliki nagradi Dunkerqua sredi maja.

Zdaj se bo pridružil ekipi Jayca AlUle, pri kateri prihodnje leto ne bo več nizozemskega sprinterja Dylana Groenewegna, ki se seli k ekipi Unibet Rose Rockets. Največja zvezdnika Jayca AlUle sta sicer Avstralca Michael Matthews in Ben O'Connor.

Sedemintridesetletni Mezgec ima z ekipo pogodbo še za naslednjo sezono in bo eden od vsaj devetih Slovencev v svetovni seriji.

Na novo pogodbo pri Bahrajnu ali novega delodajalca čaka še Matej Mohorič. | Foto: Guliverimage Na novo pogodbo pri Bahrajnu ali novega delodajalca čaka še Matej Mohorič. Foto: Guliverimage

Pogodbe za vsaj naslednjo sezono imajo še Pogačar, Novak (oba UAE Team Emirates-XRG), Primož Roglič, Jan Tratnik (oba Red Bull-BORA-hansgrohe), Jakob Omrzel, Žak Eržen, Matevž Govekar (vsi Bahrain-Victorious) in Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck).

Na novo pogodbo pri Bahrajnu ali novega delodajalca čaka še Matej Mohorič.

Primož Roglič Andora
Sportal Roglič "poživil" dogajanje v Singapurju, zmaga za zeleno majico
Jonas Vingegaard Vuelta 2023
Sportal Vingegaardova preobrazba v enega najboljših ga je šokirala

kolesarstvo Pascal Ackermann
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.