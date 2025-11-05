Nemški kolesar Pascal Ackermann bo v prihodnji sezoni tekmoval za Jayco AlUlo, je avstralsko-savdsko moštvo sporočilo na spletni strani. Enaintridesetletni Nemec je podpisal dveletno pogodbo, vsaj v naslednjem letu pa bo tako njegov ekipni kolega tudi Slovenec Luka Mezgec.

Ackermann je bil zadnji dve sezoni član ekipe Israel-Premier Tech, pred tem pa je v letih 2022 in 2023 dirkal ob boku Tadeja Pogačarja in Domna Novaka (2023) pri UAE Team Emirates-XRG.

Najboljše čase je nemški sprinter preživel v dresu ekipe BORA-hansgrohe med letoma 2018 in 2021, ko je zabeležil 36 od skupno 41 zmag v karieri. Nazadnje je slavil na letošnji veliki nagradi Dunkerqua sredi maja.

Zdaj se bo pridružil ekipi Jayca AlUle, pri kateri prihodnje leto ne bo več nizozemskega sprinterja Dylana Groenewegna, ki se seli k ekipi Unibet Rose Rockets. Največja zvezdnika Jayca AlUle sta sicer Avstralca Michael Matthews in Ben O'Connor.

Sedemintridesetletni Mezgec ima z ekipo pogodbo še za naslednjo sezono in bo eden od vsaj devetih Slovencev v svetovni seriji.

Na novo pogodbo pri Bahrajnu ali novega delodajalca čaka še Matej Mohorič. Foto: Guliverimage

Pogodbe za vsaj naslednjo sezono imajo še Pogačar, Novak (oba UAE Team Emirates-XRG), Primož Roglič, Jan Tratnik (oba Red Bull-BORA-hansgrohe), Jakob Omrzel, Žak Eržen, Matevž Govekar (vsi Bahrain-Victorious) in Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck).

