Kolesarska dirka po Španiji se bo 22. avgusta prihodnje leto z 9,6 kilometra dolgo vožnjo na čas prvič v zgodovini začela v Monaku. Kronometer s startom na trgu Place de Casino in ciljem na bulvarju Albert Ier, kjer se vsako leto konča tudi dirka formule 1, bo v celoti potekala po ulicah te sredozemske kneževine, so sporočili prireditelji.

Monako kot prireditelj piše tudi kolesarsko zgodovino. Z Vuelto bo postal prvi kraj, ki bo gostil start vseh treh največjih kolesarskih dirk na svetu - italijanskega Gira (1966), francoskega Toura (2009) in zdaj tudi španske kolesarske pentlje.

Naslednji dan bodo kolesarji etapo začeli na trgu Place du Palais Princier in krenili proti Franciji in kasneje zavili na Iberski polotok.

Natančno bodo prireditelji Vuelto predstavili decembra. Španski mediji pa pišejo, da naj bi se ta končala na Tenerifeju, največjem med Kanarskimi otoki.